La lección que le dio ‘El Pibe’ Valderrama a James para que no se quede sin equipo antes del Mundial

La cuenta regresiva para que James Rodríguez juegue su tercer Mundial con la Selección Colombia empieza a sonar cada vez más fuerte, y en vísperas de que llegue en la mejor condición posible y no se quede sin equipo, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama le dio una lección.

James terminó como el jugador con la mayor cantidad de asistencias (7) en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y, si no fue el jugador más influyente en la clasificación de Colombia, pega en el palo. Estuvo en la pelea con Luis Díaz y los siete goles que marcó el extremo.

A pesar del gran rendimiento que tuvo para que la Selección Colombia obtuviera un cupo directo al Mundial 2026 tras terminar en el tercer lugar de la tabla de posiciones, la continuidad de James Rodríguez en el Club León, de México, no está garantizada y podría quedarse sin equipo a casi seis meses de la próxima Copa del Mundo.

“Aunque habían dicho que estaban en disposición de seguir, tanto la directiva del León y James Rodríguez, y aunque ayer Nacho (Ignacio Ambriz) aseguró que el colombiano ‘se va a divertir’, no hay nada de nada con la renovación”, informó el Diario ‘Récord’.

‘El Pibe’ Valderrama y una solución perfecta para que James no se quede sin equipo

El Pibe le dio un consejo a James para no quedarse sin equipo. (Foto: Getty Images)

Carlos Valderrama estuvo en la emisora ‘Fútbol de Primera’ y cuando le preguntaron por los dos jugadores de Colombia que no podían faltar al Mundial terminó dando una lección a James de lo que debe hacer para que no se quede sin equipo. “James y Luis Díaz no pueden faltar. El primero es la calidad de la selección, cuando la selección juega sin James, juega distinto, y no para mejor si no para peor. ¿Sabe lo que tiene que hacer en los equipos? Como hacía ‘El Loco’ Abreu jugaba con la camiseta de la selección abajo de la de los equipos. Entonces, James tiene que hacer lo mismo, porque el siempre con la camiseta de la selección es figura”, afirmó ‘El Pibe’.

¿Hasta cuándo tiene contrato James Rodríguez en León?

Con la premisa que el entrenador Néstor Lorenzo les habría pedido a los habituales jugadores convocados a la Selección Colombia tener estabilidad en el primer semestre del 2026 para llegar de la mejor manera al Mundial, empieza a preocupar que James vuelva a cambiar de equipo porque todavía no se habla de renovar el contrato con León que finaliza el 31 de diciembre de 2025. El equipo mexicano y el ’10’ colombiano tienen la opción de renovar este vínculo si es de común acuerdo.