La salida del colombiano Luis Díaz desde el Liverpool de la Premier League al Bayern Múnich fue sin dudas uno de los últimos grandes golpes del mercado europeo. Y el nacido en Barrancas no decepcionó.

Es que Díaz, que el fin de semana convirtió dos goles en la goleada del puntero de la Bundesliga ante el Eintracht Frankfurt como visitante, sigue cautivando a todos en el siempre difícil gigante alemán y no deja dudas sobre la gran inversión realizada en él.

Es así como nada menos que Joshua Kimmich, uno de los grandes referentes del Bayern, se deshizo en elogios hacia él y también dio detalles de su relación con sus nuevos compañeros.

“Es una tremenda ayuda dentro del campo de juego, realmente ha sido un agregado al camerino. Es divertido estar en cancha con él”, manifestó el jugador alemán.

Kimmich, líder y referente, halagó a Luis Díaz (Getty)

Además, agregó: “Se integró rápido y encajó. Cuando llegás a un nuevo país y no hablás el lenguaje, no es sencillo. Hemos visto muchos jugadores antes de él que no lograron la adaptación. Luis Díaz fue parte del grupo desde el primer momento”.

Díaz, también figura de la Selección Colombia, se encuentra quizás en uno de los mejores momentos de su carrera y su frescura le vino muy bien al Bayern Munich, que además de brillar en el torneo local también se ilusiona con la Champions League, el gran objetivo.

Como para marcar esto, en las últimas horas también apareció Daniel Sturridge, ex compañero de Díaz en Liverpool, quien lamentó su salida de los Reds y dijo que echa de menos su presencia en el club inglés.

Luis Díaz encajó a la perfección en el siempre exigente gigante alemán (Getty).

¿Cuántos goles convirtió Luis Díaz en la Bundesliga?

En apenas 6 fechas disputadas, el jugador de 28 años lleva 5 tantos y 4 asistencias en la Liga de Alemania.

