Tras clasificar al Mundial 2026, RD Congo anunció que nacionalizó a un jugador para enfrentar a Colombia

Se tienen fe para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La República Democrática del Congo clasificó a la próxima Copa del Mundo, jugará contra la Selección Colombia en la fase de grupos y ya empezó a reforzarse con el anuncio que nacionalizó a un jugador.

¡De todo y para todos! A pesar de que RD Congo venía de eliminar a Camerún y Nigeria en el torneo de respesca africano y dejó en el camino a Jamaica en el repechaje para clasificar al Mundial 2026, la decisión fue empezar a reforzar el equipo con un mediocampista de 19 años que juega en el PSG y ya salió campeón de la Champions League.

“República Democrática del Congo anunció que iba a llevar a doce jugadores nuevos a los que vimos en esta parte de la eliminatoria, del repechaje. Ya aseguró el primero, ya es oficial, va con la República Democrática del Congo. No lo conozco“, empezó diciendo el periodista Diego Rueda en el programa ‘El VBar’, de ‘AS Colombia‘, antes de que informara el nuevo rival que tendrá la Selección Colombia en el Mundial.

Congo anunció que nacionalizó a un jugador para enfrentar a Colombia en el Mundial

El jugador que nacionalizó RD Congo para el Mundial 2026. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“Senny Mayulu aceptó, juega con la República Democrática del Congo: ‘El joven centrocampista ha optado por representar a la República Democrática del Congo, país de origen de sus padres, la negociaciones han concluido y se están llevando a cabo los trámites para que obtenga su pasaporte congoleño. Lo que confirma su compromiso con los ‘Leopardos’. Mayulu se une a la creciente lista de talentos binacionales que visten con orgullo los colores de la República Democrática del Congo y están listos para formar el futuro y ganarle a Portugal y Colombia en el Mundial’”, afirmó Rueda.

Día y hora del partido Colombia vs. RD Congo en la fase de grupos del Mundial 2026

Con la gran novedad que un jugador como Senny Mayulu, que acumula 12 goles y 9 asistencias en 76 partidos con el PSG, va estar presente en este partido, la Selección Colombia enfrentará a RD Congo el martes 23 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Akron, de Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Publicidad

Encuesta¿Cuántos años tiene Senny Mayulu? ¿Cuántos años tiene Senny Mayulu? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis