Tras el empate ante Portugal, así reaccionaron los hinchas de Colombia al pobre nivel de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no tuvo una noche soñada ante Colombia. No brilló ni destacó, así que los aficionados cafeteros no dudaron en dejarle algunos mensajes en redes sociales.

Colombia y Portugal empataron sin goles en el cierre del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Miami. Si bien fue un trámite con diversas emociones, ninguna selección puede ejercer su poderío al no concretar las chances ofensivas que tuvieron. Eso sí, los cafeteros estuvieron mucho más cerca del triunfo y en base a ello es que distintos hinchas se burlaron del nivel de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo fue titular y disputó los 90 minutos en el Colombia vs. Portugal. No tuvo grandes opciones de cara al arco defendido por Camilo Vargas y por ende es que las redes sociales se inundaron de varios memes burlándose de lo mostrado por el capitán de Portugal. Con 41 años de edad, el astro luso es tendencia ya que durante este inicio del Mundial 2026 es bastante cuestionado.

Cristiano Ronaldo vs Colombiapic.twitter.com/gOaFfjLoV3 — Samuel 🇨🇴 (@ExIncognitoP) June 28, 2026

Cristiano Ronaldo reclamando su premio al peor jugador del partido Colombia vs Portugal pic.twitter.com/wFk5NY9SvN — Alejandro (@diegoalejocm) June 28, 2026

Y es que no podemos perder de vista que uno de los jugadores más puntuales de Portugal del que Colombia debía cuidarse en la previa del encuentro era sin duda alguna Cristiano Ronaldo. Ahora, con un un puntaje de tan solo 6.5 (según el portal especializado ‘Sofascore‘), el capitán luso tan solo pudo rematar 1 vez a puerta y luego propuso 2 disparos desviados siendo claramente un número bajo.

"Calma Cristiano, es solo Davinson Sanchez"



– Cristiano Ronaldo:pic.twitter.com/bjtbfGhlVL — Samuel 🇨🇴 (@ExIncognitoP) June 28, 2026

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Ahí va Cristiano Ronaldo vs Colombia pic.twitter.com/MLnnMboYj2 — Fauno (@FabrizioFauno) June 28, 2026

Los rivales de Colombia y Portugal en los 16vos de final del Mundial 2026

Luego del empate 0-0 de esta noche en el Estadio Miami, Colombia quedó como líder del Grupo K del Mundial 2026 y Portugal obtuvo el segundo lugar de la zona. Es así que los rivales de ambas selecciones ya están confirmados pensando en los dieciseisavos de final del campeonato, definiciones que por cierto empiezan el día de mañana y que serán a partido único con una total emoción.

Colombia se alista para enfrentar a Ghana el viernes 3 de julio en el Estadio Kansas, mientras que Portugal jugará ante Croacia el jueves 2 de julio en el Estadio Toronto. Ambas selecciones tendrán días importantes para descansar y sobre todo para analizar a sus respectivos rivales con la única intención de superar esta fase, en donde desde la previa parecen ser favoritos.

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Fuente: Getty Images.

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