Tras el título de España en el Mundial 2026, la picante frase de Toni Kroos hacia Argentina

España consiguió la segunda estrella tras vencer el día de hoy por 1-0 a Argentina en la gran final del Mundial 2026. El gol de Ferran Torres coronó un tremendo nivel de juego que pudo haber sido clave en cualquier otro momento por la superioridad de los europeos sobre los sudamericanos. Justamente en dicho contexto es que apareció una sorpresiva reacción por parte de Toni Kroos.

Toni Kroos, exfutbolista y campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, utilizó las redes sociales para expresar sus más sinceras sensaciones sobre lo visto el día de hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Dejando un cierto mensaje picante hacia Argentina, el histórico volante sentenció la siguiente premisa y sin mayores rodeos de por medio: “El fútbol ganó”.

Fuente: @ToniKroos

Y es que siendo consciente del poderío de España demostrado ante Argentina en la gran final del Mundial 2026, no hay duda alguna de que merecieron la victoria a como de lugar. Por otro lado, el nivel de los albicelestes dejó bastante qué desear por la estrategia mostrada en la cancha y es ahí en donde Toni Kroos se mostró ciertamente en contra de lo plasmado por el entrenador Lionel Scaloni.

¿Qué dijeron Luis de la Fuente y Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026?

Luis de la Fuente, flamante campeón del mundo con España, declaró lo siguiente tras el triunfo de hoy ante Argentina. “Estoy orgulloso de lo que este título significa para nuestro país. Sigo creciendo con ellos y es un honor conseguir este hito. Estoy orgulloso de lo que significa para nuestro país, con una afición volcada, que nos sigue de cualquier manera. Lo justo era que ganara España“.

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Lionel Scaloni también habló y reconoció el poderío de España en la final del Mundial 2026. “Al país decirle que vimos todo. Hemos llegado en un momento muy, muy justo de la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Se pierde y hay que levantarse otra vez, no hay otra. Yo sí me acuerdo de lo segundo porque cuesta un montón llegar hasta acá. Creo que hay que darle una valía enorme a lo que hicieron“.

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