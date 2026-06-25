Tras la victoria de Ecuador ante Alemania: Daniel Noboa confirma feriado en el país

El Presidente de Ecuador confirmó que el país tendrá feriado después de la victoria ante Alemania.

Después de que la Selección de Ecuador hiciera historia en la Copa del Mundo contra Alemania, el presidente de República, Daniel Noboa, hizo más felices a los ecuatorianos con la confirmación de un nuevo feriado nacional, tras la felicidad que se vive en el país.

En sus cuentas oficiales, el presidente de la República escribió: Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! Viva el Ecuador”.

Aún se esperan los comunicados pertinentes para que el Feriado se confirme, pero lo más probable es que la jornada del viernes, 26 de junio de 2026, sea de celebración para los hinchas ecuatorianos.

Ya en este Mundial, el Presidente Daniel Noboa había informado que la cerveza tendría un menor precio para que todos los hinchas puedan comprarla y disfrutar de los partidos. Ahora nuevamente el Mundial le da otra gran noticia a los aficionados ecuatorianos.

El mensaje del presidente Noboa. (Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador ahora ya está en 16avos y es la primera vez en 5 Mundiales que vuelve a avanzar de grupos. El próximo partido podría ser contra México o contra Inglaterra, los próximos partidos marcarán el ritmo de estos posibles cruces.

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¿Cuál sería el rival de Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador de momento tiene a varios rivales posibles en los 16avos, pero son México (el más probable) o Inglaterra el rival que se medirá a Ecuador en esta instancia.

En síntesis: