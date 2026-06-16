Aunque perdió contra Costa de Marfil: leyenda de CONMEBOL cree que Ecuador puede ganar la Copa América

La Selección de Ecuador mostró una gran cara en el primer tiempo contra Costa de Marfil en el Mundial, y ahora lo ponen como candidato a pelear la Copa América.

La Selección de Ecuador sigue siendo un equipo muy llamativo a nivel de CONMEBOL y ahora una leyenda como Óscar Córdoba lo puso como favorito a ganar la Copa América. Todo esto después de que ‘La Tri’ terminara perdiendo contra Costa de Marfil.

En ESPN, Óscar Córdoba, histórico de Colombia, puso a Ecuador como un candidato a seguir peleando en este Mundial, pese a la derrota contra Costa de Marfil. “Me gustó Ecuador. Sigo sintiendo que es un equipo muy potente. Se encontró con esas cosas del fútbol en donde el rival hace una cosa bien y te manda a guardar la pelota“, comentó Córdoba.

Por otro lado, el campeón con Colombia, también cree que Ecuador puede ganar la Copa América: “Este Ecuador se las trae… potente, concentrado, se escalonaba muy bien en la marca. Si Ecuador compite así en Sudamérica, gana la Copa América lejos“, afirmó Córdoba en ESPN.

Pese a que el segundo tiempo no fue el mejor para la Selección de Ecuador, ‘La Tri’ en el primer tiempo sí mostró una muy buena imagen y pudo irse ganando ese partido 2 a 0. No obstante, los dos remates más claros terminaron estrellados en el palo.

Ecuador no pudo ganar en el debut mundialista. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador tendrá que confirmar estas palabras de Córdoba y lo que ven también muchos protagonistas del fútbol y dar la cara en los partidos que le quedan del Mundial 2026. ‘La Tri’ jugará el siguiente partido contra el equipo de Curazao.

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Ecuador nunca ha ganado un título en mayores

Aunque tuvo grandes jugadores a lo largo de su historia y ahora disfruta de una “gran generación”. Sin embargo, nunca en su historia la Selección de Ecuador ha logrado ganar un campeonato de mayor, lo mejor fue el Sudamericano Sub-20 obtenido en 2019.

La tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del grupo E en el Mundial 2026, tras la primera fecha:

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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En síntesis:

Óscar Córdoba afirmó que la Selección de Ecuador es candidata para ganar la Copa América.

afirmó que la Selección de Ecuador es candidata para ganar la Copa América. El exarquero colombiano elogió el juego de Ecuador en el canal de televisión ESPN .

en el canal de televisión . La Selección de Ecuador se enfrentará a Curazao en su próximo partido del torneo mundialista.