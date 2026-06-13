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Mundial 2026

Tras Qatar vs. Suiza: así queda la tabla del Grupo B del Mundial 2026

Qatar rescató un empate en la agonía ante Suiza y repartió puntos en su debut en el Grupo B del Mundial 2026.

¡Hazaña de Qatar en San Francisco!
© Getty Images¡Hazaña de Qatar en San Francisco!

Qatar rescató un empate épico en el último suspiro y evitó la derrota en su estreno en el Mundial 2026. La selección dirigida por Julen Lopetegui igualó 1-1 frente a Suiza en el Levi’s Stadium de San Francisco por la primera fecha del Grupo B.

Los europeos fueron ampliamente superiores durante gran parte del encuentro y encontraron la ventaja a los 17 minutos gracias a un penal convertido por Breel Embolo.

A partir de ahí, Suiza tuvo múltiples oportunidades para ampliar la diferencia, pero se encontró con su propia falta de eficacia: la escuadra helvética desperdició una larga lista de ocasiones claras y terminó pagando muy caro su falta de contundencia frente al arco rival.

Breel Embolo había anotado el 1-0 para Suiza ante Qatar (Photo by Alex Grimm/Getty Images).

Breel Embolo había anotado el 1-0 para Suiza ante Qatar (Photo by Alex Grimm/Getty Images).

Del otro lado, Qatar mostró muy poco en ataque y se vio sobrepasada en varios pasajes del partido. Sin embargo cuando todo parecía perdido, apareció Boualem Khoukhi a los 90+5’ para elevarse en el área y conectar un espectacular cabezazo para decretar el 1-1 definitivo y desatar la locura entre los aficionados qataríes.

Con este resultado, el Grupo B quedó completamente igualado tras la primera jornada. El empate entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, sumado a la igualdad entre Qatar y Suiza, provocó un inusual tetra empate: las cuatro selecciones suman un punto y mantienen intactas sus opciones de avanzar a los octavos de final en una de las zonas más parejas del Mundial 2026.

Tabla de posiciones del Grupo B

Pos. País PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suiza 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Bosnia y Herz… 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Catar 2 0 1 1 1 2 -1 1
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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