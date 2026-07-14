¡Última hora! El nuevo DT que rechazó a la Selección de Ecuador

En medio de todos los rumores posibles, otro entrenador acabó rechazando a la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador tiene varios candidatos para llegar a reemplazar a Beccacece, sin embargo, uno de los candidatos más fuertes para asumir en ‘La Tri’ era Thomas Christiansen, el DT de Panamá. Ahora esa opción acabó tomando otro giro.

La Selección de Panamá confirmó en sus cuentas oficiales que Christiansen seguirá siendo su entrenador en este nuevo proyecto. El DT tuvo un Mundial destacable, para los estándares del país, y aunque perdió todos los partidos aún confían en él.

Con esto se descarta totalmente que Christiansen sea el nuevo DT de Ecuador. El entrenador venía sonando fuerte a la interna de ‘La Tri’ y gustaba a la FEF por su experiencia. Sin embargo, ahora las opciones deben ser otras para el equipo que dejó Beccacece.

No sería la primera vez que la Selección de Ecuador acaba contratando un DT que no tuvo un buen Mundial. En 2022, ‘La Tri’ terminó el proceso de Gustavo Alfaro y terminaron eligiendo a Félix Sánchez como el nuevo DT nacional, que venía de un horrible Mundial con Qatar.

Christiansen se queda en Panamá. (Foto: @fepafut)

Christiansen será renovado con Panamá hasta finales del proceso al Mundial 2030 por lo cual, es probable que la Selección de Ecuador se lo termine enfrentando en la Copa América de 2028; si es que Panamá termina siendo uno de los clasificados o invitado.

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Todos los técnicos que suenan para Ecuador

La Selección de Ecuador se encuentra en una importante búsqueda para definir a su nuevo DT. Son varios los nombres que podrían llegar, pero de momento no hay negociaciones en firme con nadie. Suenan DT’s como: Marcelo Gallardo, Luis Zubeldía, Miguel Ángel Ramírez, Reinaldo Rueda, y otros.

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En síntesis: