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Mundial 2026

Brasil vs. Noruega EN VIVO y ONLINE por los octavos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Por un lugar entre los 8 mejores, los de Carlo Ancelotti van por un triunfo ante el seleccionado que lidera Erling Haaland.

Brasil - Noruega, por la Copa del Mundo 2026.
© GettyBrasil - Noruega, por la Copa del Mundo 2026.

Este domingo por la tarde, Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para definir al clasificado a los cuartos y al eliminado inmediatamente. El partido se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, comienza a las 17 horas de Argentina, cuenta con el arbitraje de Ismail Elfath y el minuto a minuto en BOLAVIP.

Cómo llega Noruega

  • Noruega 2-1 Costa de Marfil
  • Noruega 1-4 Francia
  • Noruega 3-2 Senegal
  • Noruega 4-1 Irak

Cómo llega Brasil

  • Brasil 2-1 Japón
  • Brasil 3-0 Escocia
  • Brasil 3-0 Haití
  • Brasil 1-1 Marruecos

Los árbitros de Brasil - Noruega

  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
  • Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • 4to: Said Martinez (Honduras)
  • 5to: Walter Lopez (Honduras)
Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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