Brasil vs. Noruega EN VIVO y ONLINE por los octavos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Por un lugar entre los 8 mejores, los de Carlo Ancelotti van por un triunfo ante el seleccionado que lidera Erling Haaland.

Este domingo por la tarde, Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para definir al clasificado a los cuartos y al eliminado inmediatamente. El partido se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, comienza a las 17 horas de Argentina, cuenta con el arbitraje de Ismail Elfath y el minuto a minuto en BOLAVIP.