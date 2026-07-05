Este domingo por la tarde, Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial para definir al clasificado a los cuartos y al eliminado inmediatamente. El partido se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, comienza a las 17 horas de Argentina, cuenta con el arbitraje de Ismail Elfath y el minuto a minuto en BOLAVIP.
Mundial 2026
Brasil vs. Noruega EN VIVO y ONLINE por los octavos de final del Mundial 2026: minuto a minuto
Por un lugar entre los 8 mejores, los de Carlo Ancelotti van por un triunfo ante el seleccionado que lidera Erling Haaland.
Cómo llega Noruega
- Noruega 2-1 Costa de Marfil
- Noruega 1-4 Francia
- Noruega 3-2 Senegal
- Noruega 4-1 Irak
Cómo llega Brasil
- Brasil 2-1 Japón
- Brasil 3-0 Escocia
- Brasil 3-0 Haití
- Brasil 1-1 Marruecos
Los árbitros de Brasil - Noruega
- Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
- Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
- Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- 4to: Said Martinez (Honduras)
- 5to: Walter Lopez (Honduras)
LEE TAMBIÉN
Mundial 2026
Dónde y en qué estadio juegan Brasil y Noruega por los Octavos de Final del Mundial 2026
Mundial 2026
Alineaciones de Brasil vs. Noruega por los Octavos de Final del Mundial 2026
Mundial 2026
¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?
Mundial 2026