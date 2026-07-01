¡Volvió la LigaPro! Liga de Quito goleó a Orense y así quedó la tabla de posiciones

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, ya con todos los equipos con partidos completos.

Este miércoles 1 de julio de 2026 volvió la LigaPro después de una larga para por el Mundial 2026. El partido para el regreso era el de Liga de Quito y Orense que había quedado pendiente de la fecha 16. Ahora todos los clubes ya tienen sus partidos completos.

Liga de Quito volvió con todo en este regreso de la LigaPro y consiguió una importante victoria contra Orense. El ‘Rey de Copas’ fue muy superior al equipo de Machala y sacó un triunfo contundente, que lo deja oficialmente como escolta de IDV.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Liga de Quito llegó al segundo lugar en la tabla de posiciones y ya suma 27 puntos en el campeonato ecuatoriano. Aunque iguala en puntos con Deportivo Cuenca, lo supera por gol diferencia. El puntero, IDV, aparece muy lejos con 37 puntos. Así quedó la tabla de posiciones:

La LigaPro ya volverá de manera normal en el siguiente fin de semana cuando jueguen todos los equipos sus respectivos partidos. El campeonato ecuatoriano volverá a estar activo con un Independiente del Valle como el máximo candidato a ser campeón.

¿Cómo se define al campeón de la LigaPro 2026?

Al igual que la temporada anterior, el nuevo monarca de la LigaPro se define con el que más puntos haga en todo el año. Cuando acaben las 30 fechas se jugará un hexagonal final con los 6 primeros, pero con los mismos puntos que hicieron durante todo el año.

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En síntesis: