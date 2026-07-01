Chelsea estuvo viendo a este jugador ecuatoriano en el partido vs. México en los 16avos del Mundial 2026

Chelsea está siguiendo el fichaje de este jugador ecuatoriano y lo fue a ver en el partido contra México en el Mundial 2026.

Chelsea ya tiene en sus filas a Moisés Caicedo y también a otros dos ecuatorianos como Deinner Ordóñez y Kendry Páez. No obstante, el equipo de Xabi Alonso sigue muy activo en el mercado de fichajes y ahora va por este jugador ecuatoriano que estuvo en el Mundial.

Uno de los jugadores que más interesa a Chelsea es Joel Ordóñez. De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, varios emisarios de Chelsea estuvieron en la cancha en el partido de los 16avos de final ante México viendo al jugador ecuatoriano.

Joel Ordóñez no tuvo un buen partido ante México y si de ese partido dependía su fichaje, este se puso muy cuesta arriba. Contra los mexicanos, el ecuatoriano mostró una de sus peores facetas, incluso falló en el segundo gol y luego fue reemplazado.

No obstante, aunque el último partido no fue el mejor, Joel Ordóñez si acabó haciendo un Mundial muy bueno. Tuvo grandes minutos contra Costa de Marfil y fue la estrella defensiva ante Alemania. Por lo cual, se espera un cambio de club en esta ventana.

Joel Ordóñez es seguido por Chelsea. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas serán claves para que Joel Ordóñez tenga un nuevo equipo. El ecuatoriano podría dejar Brujas y mudarse a una Liga más importante, sin embargo, solo el precio que paguen por él y la voluntad de Brujas decidirán su futuro.

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El valor de mercado de Joel Ordóñez

Ahora mismo, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. El jugador ecuatoriano solo saldría por una oferta superior a los 40 millones cifra que no es complicada de pagar para ninguno de los grandes equipos de Europa, que son los que están siguiendo al ecuatoriano.

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