Con goles de Diego Valdés y Henry Martín, América logró extender su racha de victorias consecutivas. Ya son seis para el equipo dirigido por Fernando Ortiz, que no para de ganar adeptos tras el cambio de imagen que muestran las Águilas desde que el Tano reemplazó a Santiago Solari. De esta manera, además, en Coapa ven cada vez más posible el acceso a la Liguilla de manera directa, sin pasar por el Repechaje.

El cuadro azulcrema había tenido un pésimo inicio de certamen, a tal punto de que era sotanero del Clausura 2022 en el momento en que Solari fue despedido de su cargo. Aunque el certamen parecía perdido para la afición hace algunas semanas atrás, el panorama ha cambiado y el optimismo reina en Coapa luego de una victoria tan importante frente a un candidato como Tigres UANL.

Sueña con la Liguilla

Con la victoria ante Tigres, América trepó hasta la cuarta ubicación del Clausura 2022, y tiene serias chances de acceder de manera directa a la Liguilla. No obstante, como primer paso, las Águilas recibirían con los brazos abiertos traspiés de Cruz Azul y Atlas, quienes con una victoria podrían quedarse con el cuarto escalón. En caso de que estos no triunfen, las Águilas dependerán de sí mismas para quedarse con ese cuarto puesto. En la última fecha, cabe destacar América visitará a Cruz Azul, en un duelo que puede ser definitorio.

Ortiz: El mérito, a sus dirigidos

Fernando Ortiz ha logrado cambiarle la cara al América desde que reemplazó a Santiago Solari en la conducción técnica. El claro ejemplo de esto son los seis triunfos consecutivos que le permitieron a las Águilas salir del fondo de la tabla y acomodarse hoy en un cuarto puesto que lo depositaría en zona de acceso a la Liguilla. Tras la victoria frente a Tigres, Ortiz prefirió darle el mérito a sus dirigidos.

“Demuestra que hay un equipo, unión, compañerismo, compromiso; demuestra que entendieron la situación en el momento que tenían que hacerlo y eso como entrenador me satisface. Yo no soy nadie como entrenador, recién comienzo y tener esta calidez humana que tengo dentro del plantel me enorgullece desde lo más profundo que puedo entender de este lado como entrenador. Es un grupo bárbaro”, expresó el entrenador argentino.