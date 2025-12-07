En los últimos torneos se ha hablado mucho de la buena relación que existe entre Santiago Baños y la agencia de futbolistas, Pitz Group. De esta empresa han salido varios jugadores para el Club América, por lo que en su listado de elementos aún hay algunos que se podrían unir a la escuadra azulcrema, sobre todo porque empiezan a sonar como rumores.

Hasta el momento, jugadores como Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Ramón Juárez, Néstor Araujo, Henry Martín, Luis Ángel Malagón e Isaías Violante, son quienes forman parte de esta agencia y que a su vez permanecen en la plantilla d André Jardine, por lo que no es algo alocado pensar que para el Clausura 2026 haya un elemento más de esta empresa.

Jugadores de Pitz Group que podrían fichar en América

Tomando esto en cuenta, a continuación te compartimos un listado de cinco jugadores que están en otros clubes, pero que mediante esta agencia y la dirección deportiva de las Águilas podrían llegar a Coapa como refuerzos para el siguiente semestre. Empezaremos con la supuesta idea de agregar un portero a las filas y posteriormente con los rumores:

Fernando Tapia: El arquero que actualmente viste los colores de Tigres, es un canterano azulcrema, que ante la posibilidad de que sumen a otro portero, por la participación de Malagón en el Mundial 2026, podría ser una opción de reemplazo para Rodolfo Cota, quien prácticamente se quedaría con la titularidad, además, es mexicano. Salim Hernández: El actual cancerbero de Xolos de Tijuana se ha mantenido como el tercero en la lista, luego de Antonio Rodríguez y Jesús Corona; tuvo buenas actuaciones con los Leones Negros en la Liga de Expansión MX y posteriormente formando parte de Querétaro, por lo que también ante la buena relación con los fronterizos tendría una oportunidad. Kevin Castañeda: Es uno de los rumores más fuertes de llegar al Nido, sin embargo, Xolos podría renovarle el contrato y salirle demasiado caro al América. Es un jugador que tiene buena pegada a larga distancia, como solía hacerlo Richard Sánchez, pero en su último juego salió con molestia física y se desconoce cuánto podría tardar en recuperación. Yael Padilla: Este elemento que tenía gran futuro en Chivas, se fue perdiendo poco a poco en la escuadra. Se ha mencionado que Gabriel Milito no lo consideraría en la plantilla para el siguiente semestre, por lo que mediante esta agencia habría sido ofrecido al conjunto azulcrema, aunque el hecho de no ocupar plaza de extranjero podría abrirle un espacio. Jesús Angulo: El futbolista de Toluca ha mejorado mucho desde su llegada a los Diablos Rojos, por lo que también suena como opción dentro del conjunto azulcrema. Aún tiene contrato en el equipo, pero en caso de un título y una posible salida del “Turco” su futuro podría cambiar con esta posibilidad.

