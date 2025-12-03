Este lunes trascendió la noticia de que el Club América haría un intercambio de jugadores con el conjunto de Xolos de Tijuana. La escuadra azulcrema daría a elementos como Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, mientras que la escuadra fronteriza terminaría por dar a Kevin Castañeda, jugador que desde el torneo anterior ha estado buscando.

Sin embargo, medios en Tijuana han dado a conocer que el equipo de Sebastián Abreu aún cuenta con el mexicano, por lo que no sería el elemento que le ofrecerían a las Águilas. Al contrario, el plan es que le renueven el contrato a Castañeda, para que en caso de que en América lo quieran tengan que pagar una alta suma por él.

Si no es Castañeda, ¿a qué jugador les darán?

Tomando esto en cuenta, desde que Vitinho estaba en el Atlético San Luis era del deseo de André Jardine, porque sabía las cualidades de velocidad y gol que podría tener, por lo que ahora que está en Xolos, sería este el futbolista que ofrecerían en caso de que se diera ese trueque entre ambas escuadras, aunque no sería lo que esperaban.

De acuerdo con lo mencionado en transmisiones de los partidos de Xolos, anteriormente, se reveló que una de las razones por las que el “Loco” no tomaba en cuenta a Vitinho al equipo es porque no se había acoplado al sistema que llevan y no veían intenciones de que se hiciera, es por ello que al quedarse sin opciones, lo utilizó sólo en el duelo frente a Tigres.

Cabe mencionar que por la manera en que se mencionaba al futbolista por parte del estratega había algo más que no terminaba de encantarle del jugador, por lo que si es el plan de dejarlo ir a América habría qué analizar la forma en la que están logrando dejar fuera a un elemento que no les fue funcional, por dos jugadores que tal vez ellos sí necesitan.

