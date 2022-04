El estratega de los cementeros considera que no se debe soltar rumores sobre sus sustitutos o su salida pues no deben estar por arriba de lo que es el club.

La temporada todavía no termina y el banquillo de Cruz Azul no deja de tener rumores a su alrededor, tanto sobre quién sustituiría a Juan Reynoso, así como los equipos que estarían buscando al aún timonel de La Máquina Celeste. Ante esto, el estratega peruano no se contuvo más y fiel a su estilo arremetió contra los que propagan estos comentarios mientras él sigue al frente de la escuadra cementera.

“Creo que en el futbol hay que ser caballero cuando se gana y cuando se pierde, y sobretodo respetuoso sobre las opiniones, pero individualizar la derrota si se me hace una falta de respeto, así como hablar de mi salida. Lo que sí se me hace injusto es que el club se ha manoseado. Es parte del folklore de las redes sociales, se dimensiona y hace que seamos chivos expiatorios”, así lo dio a conocer el polémico timonel tras conseguir una valiosa victoria ante los Gallos Blancos de Querétaro por un marcador de 1-0.

Para el entrenador inca la situación al frente del conjunto de La Noria ha venido de más a menos, y es que los resultados positivos no los han acompañado como él esperaba, por lo que reconoce que ha sido complicado mantener el barco a flote, pero eso no quita que en este momento se ubiquen en el tan ansiado cuarto lugar de la tabla general, y que ya los ubica en los Cuartos de Final del Clausura 2022.

“Si te gusta el futbol, hay que poner el pecho a las balas. Reconocemos que no estamos en nuestra mejor expresión, pero el equipo compite. No hemos ganado nada y lo más difícil es ganar los partidos que tienes que ganar. Este equipo tiene que jugar mejor y estar más arriba”, así lo dio a conocer el técnico de los celestes, quien podría peligrar en su puesto como DT de los celestes si no consigue ganar el título de esta campaña.

Tanto Cruz Azul como Reynoso tienen en puerta dos cotejos que son por demás importantes antes de dar comienzo a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano, pues tendrán que enfrentarse en la penúltima fecha al Atlético de San Luis, mientras que cerrarán con broche de oro la temporada regular al visitar a las Águilas del América en lo que será una edición más del Clásico Joven, donde podrían arruinar el boleto de los azulcremas a la Liguilla.