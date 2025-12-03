Luis Ángel Malagón se ha encargado de la portería del Club América desde la salida de Guillermo Ochoa, su papel ha sido fundamental en los campeonatos del equipo azulcrema por lo que se ha mantenido como el arquero titular. Esto lo ha llevado a ser el principal para el Mundial 2026, por lo que se sabe que el próximo año podrá estar muy ausente.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo por lo mencionado por Javier Aguirre, antes de que se dé la Fecha FIFA de marzo previa a la Copa del Mundo, él estará teniendo microciclos en enero con los jugadores de la Liga MX que puedan prestar. Malagón es uno de los que tiene en riesgo su lugar ante la preferencia por Raúl Rangel, por lo que necesita estar presente.

Ganarse ese primer puesto, aunque pareciera definido es todo un reto, ya que el Vasco tiene constantes cambios. Ante ello, se pretende que en el Coapa haya una opción más de portero suplente ante la ausencia de Malagón, desde luego que quien ocuparía su lugar en el Nido es Rodolfo Cota, a quien ha tenido más de cerca en este tiempo.

¿Qué opciones hay para suplir a Malagón?

Sin embargo, de acuerdo con la información del periodista Luis Castillo, en el radar está el regreso de Fernando Tapia, quien desde su llegada a Tigres se han perdido como la gran figura que solía ser en el arco de categorías menores, es por esta razón que lo estarían buscando como arquero suplente ante las ausencias que tenga Malagón.

Publicidad

Publicidad

La misma fuente dio a conocer que hay un par de arqueros más que estarían contemplando, entre ellos está Gil Alcalá que por el momento está en la Liga de Expansión MX con el Atlético Paz, mientras que la otra opción sería Daniel Gutiérrez de Mazatlán. Cabe recalcar que ambos serían suplentes de Cota ante la ausencia de Luis Ángel.

ver también Xolos le quitaría la oportunidad al América de fichar a Kevin Castañeda pero le daría a otro jugador a cambio

En síntesis