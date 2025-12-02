Es tendencia:
Ni Cruz Azul ni América: el club de la Liga MX al que Miguel Borja ofreció sus servicios

El 'Colibrí' comienza a decidir su futuro y fue acercado a un equipo poderoso de México. La última información.

Por Martín Zajic

En cada mercado de fichajes del futbol mexicano, hay nombres que se convierten en ‘vedettes’ por sonar para varios equipos. En esta ocasión, uno de esos nombres es el de Miguel Ángel Borja, experimentado centrodelantero colombiano que viene de jugar en River Plate. El atacante cafetero fue vinculado a varios clubes del país, pero en realidad sólo conversó con uno.

Habitualmente, el artillero tricolor sería un futbolista de alto costo de transferencia, pero el hecho de ser jugador libre lo vuelve muy atractivo en el mercado. El equipo que termine contratándolo sólo tendrá que pagarle el salario, y no comprarle la ficha a otro club. De este modo, más allá de sus altas pretensiones económicas, seguiría siendo una operación seductora.

En las últimas semanas, el goleador colombiano fue vinculado a varios clubes mexicanos. Sin embargo, hay un par que quedaron en sólo trascendidos: ni América ni Cruz Azul han mantenido pláticas con el jugador. Miguel Borja, que se encuentra con el pase en su poder, tiene el deseo de llegar a México pero por ahora sólo conversó con un único pretendiente.

De acuerdo a lo revelado por Carlos Ponce de León, periodista de Diario Récord, el atacante ofreció sus servicios a Tigres UANL y los ‘Felinos’ le dieron el visto bueno. La iniciativa surgió de la representación de Borja, que acercó el nombre del futbolista a la directiva auriazul. Según el reporte, las autoridades del conjunto de Nuevo León le dijeron ‘me gusta’ y decidieron avanzar.

Actualmente, podrían hacerle un lugar a Borja en la plantilla auriazul. Iván ‘Gacelo’ López no ha estado a la altura de las expectativas y podría emigrar, Nicolás Ibáñez venía cuestionado y con una extensísima sequía hasta el último partido, y a André-Pierre Gignac no le queda mucha tela por delante. De este modo, el ex River tendría terreno para ganar en los Universitarios.

En la Liga Argentina, Miguel Ángel Borja poseía un contrato de 1.5 millones de dólares por temporada según la prensa local. Si bien el ‘killer’ colombiano buscará dar un salto económico al llegar a la Liga MX, las exigencias podrían ser cumplidas por un poderoso como Tigres, que cuenta con suficiente presupuesto para afrontar un salario de tales características. ¿Habrá avances definitivos?

