Este sábado las cosas se le complicaron a Cruz Azul, luego de que La Máquina se quedara a un gol de llegar a la Gran Final de la Liga MX. Tigres consiguió la victoria por el pase de tabla general y fue así como ahora los felinos se tendrán que medir ante Toluca. El problema, es que esto no fue lo único malo para los celestes, sino que además, se vino otro gran problema.

La escuadra de Nicolás Larcamón tenía que hacer el viaje para que este miércoles haga su debut en la Copa Intercontinental ante Flamengo, es por ello que inmediatamente de haber caído en este duelo y perder la oportunidad de pelear por el título del Apertura 2025 también perdieron a uno de los elementos importantes para este duelo.

Jesús Chiquete Orozco salió lesionado en la semifinal de vuelta en el Estadio Universitario, al futbolista en un mano a mano se le atoró el pie y su tobillo inmediatamente se dobló, el futbolista cayó al césped con dolor, pero fue hasta que se mostraron las imágenes cuando parecía que había tenido una fractura que le impediría jugar por un buen tiempo.

El mensaje de Chiquete Orozco tras su lesión

Sin embargo, este domingo el periodista Adrián Esparza Oteo dio a conocer que el jugador no había tenido una lesión con gravedad, pero aún así en su primer reporte era claro que el futbolista se perdería esta copa que estarán disputando la siguiente semana. Es por ello que el propio Chiquete salió a dar un mensaje a toda la afición.

“Gracias de corazón por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por todo el apoyo que he recibido en estas horas tan complicadas. A mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente de Cruz Azul, gracias por arroparme desde el primer momento. También quiero reconocer y agradecer a la afición de Tigres, que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar cuando salí del campo. Ese gesto habla de la grandeza del futbol y de su gente. El camino no será fácil, pero sé que junto a esta gran institución que me respalda, el proceso será más ligero y saldré aún más fuerte. Nos vemos pronto.” Chiquete Orozco

