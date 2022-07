Por la primera jornada del Apertura 2022 de la Liga MX, América no logró doblegar al bicampeon del futbol mexicano, como lo es Atlas. Diego Cocca y compañía fueron un cerrojo difícil de abrir para las Águilas, que aún no contaron con sus refuerzos, a excepción de Jürgen Damm, quien ya tuvo minutos en la primera jornada.

Las Águilas volverán a la acción el próximo sábado por la noche, cuando en uno de los duelos más destacados de la segunda jornada, visite a Monterrey, quien viene de sufrir una increíble y agónica caída ante Santos Laguna. Mientras tanto, en Bolavip te contamos las noticias más destacadas del América en este lunes 4 de julio.

Emilio Lara gana terreno

La pretemporada del Club América le trajo a Fernando Ortiz una buena noticia: el rendimiento del juvenil Emilio Lara. El defensor volvió a ser titular en el primer partido del Apertura 2022, y convenció a la afición. Lara ganó el 75% de los duelos que disputó, además de conseguir 13 recperaciones en su presentación ante Atlas. ¿Tendrá rodaje en este semestre, pese a la llegada de Néstor Araujo?

¿Próxima baja del América?

Días atrás, Santiago Baños aseguró que no había más refuerzos en este mercado de pases. Sin embargo, la directiva dejaría salir a un nuevo extranjero, tras no inscribir a Juan Otero para el Apertura 2022. A falta de ofertas por Bruno Valdez, las Águilas dejarían partir a Jorge Meré, quien no fue convocado para el duelo ante Atlas por la primera jornada. Tanto la llegada de Néstor Araujo, como el buen rendimiento que mostró el juvenil Emilio Lara, dejarían al zaguero español.