Álvaro Fidalgo no quiso volver al América en verano

Álvaro Fidalgo recibió titularidad con la Selección Mexicana en el partido ante Perú, el mexicano llamó la atención por el buen juego que dio y muchos de los americanistas lo recordaron. El mediocampista estuvo a punto de salir del Real Betis debido a la falta de minutos que tenía con Manuel Pellegrini, pero las ofertas no fueron convincentes.

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El jugador tenía deseos de regresar a España cuando se fue del América, por lo que se mantuvo en la escuadra verdiblanca para esta temporada y ha empezado a ganar lugar. Sin embargo, después del partido con México, en zona mixta Claro Sports lo cuestionó respecto a la posibilidad de regresar al Nido como se dijo en su momento.

Fidalgo no pensó regresar al América en verano

Fue el mismo “Maguito” quien confirmó que en ningún momento buscó un retorno a Coapa en este mercado de fichajes, ya que él tiene un gran aprecio al equipo y a la afición, pero que necesitaba estar con su familia. Ante ello, negó lo que decían muchos medios respecto a que estaría de vuelta en América, porque no hubo interés.

“Todo mundo lo sabe que era muy feliz en el Ame, hasta aquí les mando un saludo, no me olvido nunca de ellos, pero sentía en ese momento que también por mi familia, por todo, ahora voy a ser papá también tenía que volver un poco más cerca de la familia, era importante y estuve ahí gracias a Dios en momentos difíciles, me alegro de haber ido para allá. Mucha gente sacó muchas cosas este verano, algunos hasta hicieron programas de que ‘ya está de vuelta’, no, nada qué ver”. Álvaro Fidalgo

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Cabe mencionar que Fidalgo ha priorizado todo lo que mejora su nivel futbolístico y muchas veces no tiene que ver directamente con lo físico, es por ello que la idea de estar cerca de su familia en una etapa tan importante para él ha hecho que no sea su momento para volver al Nido, aunque no se descartaría que más tarde lo hiciera.

En síntesis