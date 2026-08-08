El Mago hizo una de las suyas y recordó a sus mejores épocas con las Águilas.

Mientras el Club América intenta rearmarse de la mejor manera posible tras la llegada de Guillermo Almada al banquillo, hay algunas caras conocidas que se lucen fuera del Nido. Este sábado, Diego Valdés fue noticia por un golazo convertido con Vélez Sarsfield ante Boca Juniors por la liga argentina.

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Luego de que Manuel Lanzini consiguiera un tiro libre directo peligroso, Valdés se hizo cargo de la ejecución. Cuando todos pensaban que el envió terminaría en un centro al área buscando algún impacto de cabeza, el Mago sorprendió y buscó el primer poste del portero Álvaro Montero, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

Así fue el golazo de Diego Valdés

GOLAZO de Diego Valdés contra Boca Juniors



Mientras Colo-Colo insiste por el futbolista, el jugador fue nuevamente titular en Velez



Si el cacique lo quiere, va a tener que meterse la mano al bolsillopic.twitter.com/OHyvNHOt5j — Hanti (@Hanti09) August 8, 2026

Valdés continúa mejorando su nivel en el futbol argentino. Luego de sufrir con las lesiones y no conformar con sus rendimientos, de cara al segundo semestre del año, el chileno parece encontrarse con se mejor versión dentro de la cancha y es fundamental en el esquema de un Vélez que marcha primero en la Zona A del futbol argentino con tres victorias en la misma cantidad de encuentros disputados.

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Por otro lado, este fue el tercer gol para Diego en Vélez en su partido número 38. A pesar de que en las últimas semanas surgieron distintos rumores que lo acercaban a un regreso al futbol chileno, finalmente parece que eso quedará en especulaciones y su futuro continúa en Buenos Aires.

En síntesis