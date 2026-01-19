En el marco de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Pachuca y América aburrieron a todos y empataron sin goles en el Estadio Hidalgo. Los dos equipos fueron incapaces de elaborar jugadas claras de gol y debieron conformarse con apenas una unidad.

Pese a ello, en las Águilas, pero sobre todo el entrenador André Jardine, quedaron disconformes por la labor del arbitraje. Al respecto, el DT no se guardó nada: “Seré muy breve en este tema: lamentamos otra vez un error importante y esperamos que el nivel arbitral mejore. No queremos ser beneficiados, pero tampoco queremos que haya lances capitales en nuestra contra“.

Además, continuó hablando sobre el partido pasado ante Atlético San Luis: “En este inicio, donde no se traducen en puntos para nosotros, la expulsión de Ramón (Juárez) es la que más nos duele porque era un partido en casa donde teníamos que sumar tres puntos y ocurrió tan temprano que complicó mucho el juego. Es importante que tal vez alguien del club se manifieste por encima de mí; a veces es necesario escuchar a nuestros jefes”.

El estratega brasileño repasó los puntos perdidos donde se sintieron perjudicados: “El segundo partido, que necesitábamos ganar, se condicionó por una decisión arbitral al minuto 18 que nos dejó con un hombre menos. En igualdad numérica, considero que teníamos las condiciones para quedarnos con los tres puntos“.

Por otro lado, también habló del duelo ante los Tuzos: “Frente a Pachuca enfrentamos a un equipo fuerte en su estadio, donde suele marcar diferencias. Aun así, me voy con la sensación de que, si el partido hubiera tenido un ganador, el América fue quien estuvo más cerca de lograrlo”.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Clausura 2025?

De cara a poder conseguir su primera victoria en el actual certamen, el cuadro azulcrema estará recibiendo al Necaxa por la Jornada 4 el próximo sábado 31 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

