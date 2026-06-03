Mientras gran parte de la atención del futbol mexicano está puesta en el comienzo del Mundial 2026, una noticia de último momento sacudió por completo a la Liga MX. André Jardine no continuará como entrenador del Club América luego de una temporada en la que los resultados estuvieron lejos de las expectativas que existían puertas adentro de la institución.
La directiva azulcrema analizó la situación durante las últimas semanas y finalmente tomó la decisión de ponerle punto final al ciclo del técnico brasileño. Pese a los éxitos obtenidos durante su paso por Coapa, el rendimiento del equipo en la última campaña terminó siendo determinante para que se produjera el cambio en el banquillo.
La salida de Jardine abre una nueva etapa para el América, que ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante con experiencia y capacidad para devolver al equipo a los primeros planos. Por esa razón, los dirigentes no quieren perder tiempo y comenzaron rápidamente las gestiones para encontrar al próximo entrenador.
Guillermo Almada es el principal candidato para llegar al América
Según reveló Claro Sports, el nombre que encabeza la lista de candidatos es el de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo viene de una etapa en el Real Oviedo de España, club con el que terminó descendiendo de categoría, situación que derivó en su salida una vez finalizada la temporada.
Con este panorama, Almada tiene vía libre para negociar y su llegada al América aparece como una posibilidad concreta de cara al Apertura 2026. Su conocimiento de la Liga MX y los buenos trabajos que realizó anteriormente en el fútbol mexicano lo ponen en la mira de Las Águilas.
Todos los títulos de André Jardine en América
- Liga MX Apertura 2023
- Liga MX Clausura 2024
- Liga MX Apertura 2024
- Campeón de Campeones 2024
- Supercopa de la Liga MX 2024
- Campeones Cup 2024
En sintesis
- El director técnico André Jardine dejó de ser oficialmente el entrenador del Club América.
- El estratega uruguayo Guillermo Almada es el principal candidato para dirigir a las Águilas.
- El timonel saliente conquistó un total de seis campeonatos oficiales durante su gestión.