El entrenador brasileño dejará su cargo y la directiva ya está negociando con su reemplazo para la próxima temporada.

Mientras gran parte de la atención del futbol mexicano está puesta en el comienzo del Mundial 2026, una noticia de último momento sacudió por completo a la Liga MX. André Jardine no continuará como entrenador del Club América luego de una temporada en la que los resultados estuvieron lejos de las expectativas que existían puertas adentro de la institución.

Publicidad

La directiva azulcrema analizó la situación durante las últimas semanas y finalmente tomó la decisión de ponerle punto final al ciclo del técnico brasileño. Pese a los éxitos obtenidos durante su paso por Coapa, el rendimiento del equipo en la última campaña terminó siendo determinante para que se produjera el cambio en el banquillo.

La salida de Jardine abre una nueva etapa para el América, que ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante con experiencia y capacidad para devolver al equipo a los primeros planos. Por esa razón, los dirigentes no quieren perder tiempo y comenzaron rápidamente las gestiones para encontrar al próximo entrenador.

Publicidad

Guillermo Almada es el principal candidato para llegar al América

Según reveló Claro Sports, el nombre que encabeza la lista de candidatos es el de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo viene de una etapa en el Real Oviedo de España, club con el que terminó descendiendo de categoría, situación que derivó en su salida una vez finalizada la temporada.

Con este panorama, Almada tiene vía libre para negociar y su llegada al América aparece como una posibilidad concreta de cara al Apertura 2026. Su conocimiento de la Liga MX y los buenos trabajos que realizó anteriormente en el fútbol mexicano lo ponen en la mira de Las Águilas.

Publicidad

Todos los títulos de André Jardine en América

Liga MX Apertura 2023

Liga MX Clausura 2024

Liga MX Apertura 2024

Campeón de Campeones 2024

Supercopa de la Liga MX 2024

Campeones Cup 2024

En sintesis