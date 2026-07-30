Mientras Guillermo Almada gana 2,5 millones en América, el salario que percibe Gabriel Milito en Chivas

Almada gana 2,5 millones de dólares al año como entrenador del América y el periodista Héctor Huerta reveló cuánto gana Gabriel Milito en Chivas.

El futbol mexicano se prepara para una nueva temporada en la que los principales clubes buscarán volver a ser protagonistas y pelear por todos los títulos en juego. Tanto América como Chivas realizaron movimientos importantes en sus banquillos, el Rebaño ya hace unos meses atrás y Las Águilas recientemente.

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En Coapa comenzó una nueva etapa con la llegada de Guillermo Almada, quien reemplazó a André Jardine después de la salida del entrenador brasileño rumbo al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. La directiva azulcrema confía en que el uruguayo pueda devolver al equipo a la cima.

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De acuerdo con la información que trascendió, Guillermo Almada percibe un salario cercano a los 2,5 millones de dólares por temporada, una cifra superior a la que recibía André Jardine durante su etapa en el América. Además de los resultados deportivos, el club valoró especialmente el trabajo del uruguayo en el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Del otro lado aparece Chivas, que llega con grandes expectativas tras una campaña en la que mostró un nivel competitivo, aunque no pudo coronarlo con un campeonato. El Rebaño volvió a ilusionar a su afición y ahora buscará dar el paso definitivo para convertirse nuevamente en candidato a conquistar la Liga MX.

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El salario que percibe Gabriel Milito como entrenador de Chivas

Mientras América apostó fuerte por Guillermo Almada, Chivas hizo lo propio con Gabriel Milito, otro técnico sudamericano que intentará devolver al Guadalajara a los primeros planos del fútbol mexicano. La directiva rojiblanca espera que el argentino pueda consolidar el crecimiento que mostró el equipo durante la temporada pasada.

Según reveló el periodista Héctor Huerta, Gabriel Milito percibe un salario que ronda los 32 millones de pesos mexicanos al año, una cifra equivalente a más de 1,5 millones de dólares por temporada. De esta manera, el entrenador de Chivas cobra menos que Guillermo Almada

En sintesis

Guillermo Almada percibe un salario de 2,5 millones de dólares al año con América.

percibe un salario de al año con América. Gabriel Milito cobra cerca de 32 millones de pesos anuales dirigiendo a Chivas.

cobra cerca de anuales dirigiendo a Chivas. Gabriel Milito recibe una cifra equivalente a más de 1,5 millones de dólares al año.