André Jardine no continuaría en el Club América

Este miércoles estalló la bomba en Coapa cuando Carlos Ponce de León de Récord dio a conocer que André Jardine no habría llegado a un acuerdo con la directiva del Club América y terminarían por romper la relación. Ante eso, el Clausura 2026 habría sido el último torneo del brasileño a cargo del conjunto azulcrema.

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¿Por qué se va Jardine?

De acuerdo con Gerardo Velázquez de León la nueva dirección genera habría tomado la decisión de mantener fuera a Jardine debido a los últimos resultados de los torneos, aún cuando consiguió un tricampeonato. El estratega ya habría sido notificado de esta decisión, pero aún esperarán en el Nido para poder hacerlo oficial.

¿Quién será su reemplazo?

Tomando en cuenta lo que refiere la misma fuente que reveló la noticia de su salida, hasta el momento no tienen claro quiénes podrían tomar las riendas del plantel, aunque Claro Sports apunta a que Guillermo Almada sería una de las opciones más viables. Sin embargo, es por ello que aún no se anuncia la salida de Jardine, hasta que no se confirme a su reemplazo.

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¿Es opción para otro equipo de la Liga MX?

Con esta decisión, hay cuatro equipos que aún no han confirmado qué pasará con sus estrategas. El primero de ellos es Cruz Azul, quien pese a salir campeones con Joel Huiqui aún no le renuevan el contrato. Mismo caso con Antonio Mohamed que levantó la Concachampions, pero había comentado que no seguiría en Toluca para el siguiente torneo.

El tercer equipo sería Tigres que aunque se mantiene con Guido Pizarro, ya son varios los torneos que han perdido con él, es por ello que buscarían otras opciones y finalmente está Pumas, el deseo de Efraín Juárez por ir a buscar un lugar a Europa está abierto, por lo que en el Pedregal le podrían ofrecer esa posibilidad.

En síntesis

El director técnico André Jardine dejará de dirigir al Club América tras el Clausura 2026.

dejará de dirigir al Club América tras el Clausura 2026. La directiva azulcrema tomó la decisión debido a los últimos resultados de los torneos.

de los torneos. El entrenador Guillermo Almada se perfila como una de las opciones para reemplazarlo.