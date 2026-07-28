El entrenador uruguayo llegó al América para reemplazar a André Jardine y rápidamente se convirtió en uno de los técnicos mejor pagados de la Liga MX.

Guillermo Almada fue el entrenador elegido por la directiva del América para tomar las riendas del equipo en esta temporada, luego de la salida de André Jardine. El estratega uruguayo asumió el desafío de dirigir a Las Águilas con la intención de mantener al club como uno de los grandes protagonistas de la Liga MX.

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El técnico uruguayo buscará conseguir, al menos, una parte de todo lo que logró André Jardine durante su etapa en la institución. El entrenador brasileño dejó una huella importante al conquistar el tricampeonato del futbol mexicano, algo que Almada intentará repetir en su nuevo ciclo.

Según reveló León Lecanda en ESPN, el salario de Guillermo Almada es considerablemente superior al que tenía André Jardine como entrenador del América. La decisión de la directiva pasa, entre otros aspectos, por la importancia que tiene para el club el desarrollo y la proyección de los jugadores jóvenes.

El salario de Guillermo Almada es notablemente superior al de André Jardine como DT del @ClubAmerica ya que es importante para la institución el desarrollo de los jugadores jóvenes 🦅👀



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/0oSEZDM4UF — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 28, 2026

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Además, Almada ya comenzó a darle oportunidades a varios futbolistas de las fuerzas básicas durante sus primeros partidos al frente del equipo. Una de las razones también está relacionada con que América todavía no ha realizado una gran cantidad de fichajes, por lo que el uruguayo apuesta por potenciar a los jóvenes que tiene dentro de la plantilla.

El salario de Almada en América

Durante su etapa como entrenador de Las Águilas, André Jardine tenía un salario cercano a los 1.7 millones de dólares por temporada. En cambio, Guillermo Almada llegó al América con un sueldo superior, que rondaría los 2.5 millones de dólares anuales.

En sintesis

Guillermo Almada reemplazó a André Jardine como nuevo entrenador del Club América.

reemplazó a André Jardine como nuevo entrenador del Club América. Guillermo Almada percibe un sueldo anual estimado en 2.5 millones de dólares .

percibe un sueldo anual estimado en . André Jardine ganaba un salario cercano a los 1.7 millones de dólares por temporada.