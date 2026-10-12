André Jardine no se olvida del América en su 110.º aniversario: “El Club América es…”

A pesar de su inesperada salida, el entrenador brasileño felicitó al América en el marco de su 110.º aniversario.

Este lunes 12 de octubre, la afición del Club América se encuentra de manteles largos. La institución de Coapa festeja 110 años de trayectoria desde su fundación en 1916, consolidándose al paso de las décadas como uno de los pilares del balompié nacional y una marca de alcance internacional.

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Entre los mayores logros del cuadro azulcrema destaca su condición como el club más ganador en la historia de la Liga MX, contabilizando 16 títulos en sus vitrinas. En la época reciente, el tricampeonato obtenido se colocó en la cima de sus pasajes gloriosos, motivo por el cual el principal estratega de dicha hazaña aprovechó la fecha para sumarse a los festejos.

El mensaje de Jardine para el América

Uniéndose a la nómina de figuras del deporte que felicitaron al América en este significativo día, reapareció André Jardine. El actual director técnico del Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos compartió un video en sus cuentas oficiales recordando su paso por el nido de Coapa.

Acompañado por el tema “Stand by Me” en la versión de Oasis, como un guiño de lealtad al vínculo construido entre cuerpo técnico, directiva y afición, Jardine dedicó unas emotivas palabras: “Feliz cumple, Club América! Fue y siempre será un honor dirigir a este equipo. Gracias por cada momento, por cada título y por esta afición que lo da todo“, comenzó el brasileño.

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A pesar de su intempestiva salida de la institución en junio de 2026, el entrenador mantiene presente su arraigo con la fanaticada americanista: “El Club América es historia viva. Hoy celebro junto a ustedes y siempre estaré en la torcida. ¡Vamos, Águilas!“, concluyó el estratega sudamericano.

En síntesis

Club América festeja su 110 aniversario este 12 de octubre con 16 títulos.

festeja su 110 aniversario este 12 de octubre con 16 títulos. André Jardine felicitó al América con un video desde el Shabab Al-Ahli.

felicitó al América con un video desde el Shabab Al-Ahli. André Jardine dejó al América en junio de 2026 tras lograr el tricampeonato.