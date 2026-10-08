Brian Rodríguez habla del dolor de la salida de Jardine del América: “Fue un padre”

Cuatro meses desde su despedida, Brian Rodríguez se refirió del hueco que dejó Jardine, no en el América, sino en su vida.

Uno de los movimientos de mayor impacto en el futbol mexicano fue la intempestiva salida de André Jardine del América. Ante una oferta millonaria presentada por el Shabab Al-Ahli, el estratega brasileño tomó la determinación de finalizar su etapa con el cuadro azulcrema para continuar su trayectoria en los Emiratos Árabes Unidos.

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Uno de los futbolistas más receptivos a su partida fue Brian Rodríguez. El extremo uruguayo alcanzó el rendimiento más destacado de su carrera bajo la tutela del timonel brasileño, consolidándose como uno de los referentes de las Águilas en el ataque, por lo que su adiós representó un golpe significativo para el atacante.

En entrevista para el diario El Universal, el volante charrúa profundizó sobre la huella que dejó el estratega a mitad de año: “La salida de André nos dolió, por lo que significaba para todos, para el grupo, para cada jugador. La relación era muy buena. Para mí, fue un padre, porque me enseñó tanto dentro como fuera (del campo), sacó lo mejor de mí en todo sentido.”

Aunado a su crecimiento futbolístico sobre el césped, el “Rayito” ponderó la influencia del técnico sudamericano en el plano personal: “Hay que estar muy agradecido por todo lo que hizo por nosotros, por nuestras familias. Su salida nos dolió, pero son cosas que pasan en el futbol, ciclos que se cumplen“, añadió el uruguayo.

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Andre Jardine con Brian Rodriguez.

Rodríguez confía en Guillermo Almada

Para tomar las riendas del proyecto procedente del Real Oviedo de España, Guillermo Almada asumió la dirección técnica de las Águilas de cara al Torneo Apertura 2026. Producto de la inercia del trabajo previo o del sello propio de su nuevo estratega, el equipo se mantiene firme en la parte alta de la clasificación, contabilizando 20 unidades e igualado en puntos en los primeros puestos junto al Toluca.

Rodríguez analizó la incorporación de su compatriota al banquillo americanista y el estilo que busca imprimir en la plantilla: “La llegada de Guillermo nos da ese plus para ser ese equipo más explosivo, con más presión, como lo están viendo“, declaró el extremo.

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En síntesis