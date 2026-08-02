¿Por qué no juega Óscar Perea en América vs. Santos Laguna por el Apertura 2026?

El único fichaje que contrató el América en este mercado de pases, no estará disponible para el partido de Las Águilas ante los Guerreros.

América recibe a Santos Laguna este domingo por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la intención de seguir mejorando su rendimiento. Las Águilas todavía buscan encontrar su mejor versión dentro del campo de juego y sumar una nueva victoria que les permita tomar confianza en el inicio del campeonato.

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El equipo dirigido por Guillermo Almada llega a este compromiso con una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones del torneo. América quiere volver a quedarse con los tres puntos para seguir escalando posiciones y convertirse en uno de los líderes de la competencia.

Del otro lado estará Santos Laguna, que atraviesa un complicado comienzo de temporada. Los Guerreros perdieron sus dos primeros partidos del Apertura 2026 y, hasta el momento, aparecen como uno de los equipos más flojos del certamen, por lo que buscarán dar el golpe en el Azteca.

En América había mucha expectativa por el posible debut de su único fichaje hasta el momento: Óscar Perea. El colombiano firmó su contrato con las Águilas hace pocos días y los aficionados esperaban verlo por primera vez con la camiseta azulcrema, aunque finalmente no estará disponible para este encuentro.

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Óscar Perea todavía no podrá debutar

Óscar Perea no podrá hacer su debut con América ante Santos Laguna debido a que todavía no fue registrado oficialmente en la Liga MX. El club continúa trabajando para completar el proceso administrativo y se espera que el futbolista colombiano pueda estar habilitado para disputar los próximos partidos del Apertura 2026.

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