¿Qué canales transmiten América vs. Santos Laguna por la jornada 3 del Apertura 2026?

América recibe a Santos Laguna por la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Estos son los canales de televisión y las plataformas de streaming que ofrecerán el encuentro en México y otros países.

El Club América afrontará este domingo su tercera presentación en el Torneo Apertura 2026, la primera temporada con Guillermo Almada como entrenador. Las Águilas continúan en pleno proceso de adaptación al estilo del técnico uruguayo y buscarán seguir encontrando su mejor versión futbolística frente a su gente.

Publicidad

El conjunto azulcrema todavía no conoce la derrota desde la llegada de Almada y pretende mantener ese invicto. El equipo tiene muchas cosas por mejorar pero hay que entender que la temporada recién comienza y que hubo un importante cambio en el banquillo.

Desde las 17:00 horas de la Ciudad de México, América recibirá a Santos Laguna en el Estadio Banorte por la tercera jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El objetivo será sumar tres puntos que le permitan seguir prendido en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

En su debut, las Águilas derrotaron por 1-0 a Querétaro, mientras que en la segunda fecha igualaron 1-1 frente al Atlante. En caso de quedarse con la victoria este domingo, alcanzarán a Xolos de Tijuana en la cima de la tabla y se convertirán en uno de los líderes del campeonato.

Publicidad

Las opciones para ver América vs. Santos Laguna

Los aficionados tendrán dos alternativas para seguir el encuentro entre América y Santos Laguna. El partido podrá verse por televisión abierta a través de la señal de Canal 5, mientras que quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo mediante la plataforma de ViX Premium.

En sintesis