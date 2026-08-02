América vs. Santos Laguna: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Jornada 3 del Apertura 2026

Las Águilas reciben a los Guerreros en el Estadio Banorte con la posibilidad de subirse a la cima de la tabla de posiciones.

América y Santos Laguna chocan este domingo 2 de agosto por la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas no pudieron pasar del empate con Atlante en su última presentación, pero un triunfo esta noche en el Estadio Banorte los colocará en lo más alto de la tabla junto a Xolos (a la espera de que Necaxa juegue su partido).

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Los Guerreros, por su parte, cayeron en sus dos primeros partidos ante Rayados (2-3) y Atlas (0-1). Ahora, el equipo comandado por Renato Paiva buscará sumar sus primeras unidades en el estadio Azteca para salir del fondo de la tabla de posiciones.

América viene de empatar con Atlante (Getty Images)

Hora del partido América vs. Santos Laguna por país

México, Costa Rica, Guatemala : 17:00 hs

: 17:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 18:00 hs

: 18:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 19:00 hs

: 19:00 hs Argentina, Uruguay : 20:00 hs

: 20:00 hs España: 01:00 hs (lunes 3 de agosto)

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Dónde ver América vs. Santos Laguna

Los aficionados tendrán más de una opción para ver el partido entre América y Santos Laguna en territorio mexicano:

Televisión abierta : Canal 5

: Canal 5 Televisión de paga : TUDN

: TUDN Streaming en línea: ViX (incluyendo su versión Premium)

Alineaciones probables

América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Dagoberto Espinoza; Erik Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Cristian Borja; Raphael Veiga y Henry Martin.

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