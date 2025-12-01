Una mala noticia se dio a conocer este lunes para el Club América Femenil y es que la escuadra que más allá de la dura derrota que sufrió en la Final ante Tigres hace apenas una semana, ahora tendrá uno otro de los problemas que más las han aquejado, las lesiones y es que otra de sus mejores jugadores estará fuera por casi un año.

Se trata de Bruna Vilamala, la jugadora de las Águilas será intervenida quirúgicamente luego de que el equipo confirmara lo siguiente: “nuestra jugadora Bruna Vilamala sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será intervenida quirúrgicamente. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

¿Quedó fuera de la final por su lesión?

De esta manera, se ha tomado el tiempo de referencia que han tenido las demás futbolistas que lamentablemente han pasado por esta situación y ahora se tiene pensado que la española esté fuera del equipo cerca de un año, perdiéndose así el próximo semestre e incluso todo 2026. Ante esto se dudó de que la jugadora ya estuviera con molestia en la final.

Sin embargo, hay que mencionar que su ausencia en la final fue meramente táctica y decisión del cuerpo técnico, ya que se ha mencionado que la futbolista se lesionó debido a un entrenamiento que se llevó a cabo en Coapa, y es que el equipo se está preparando para el World Sevens Football del 5 al 7 de diciembre, por lo que ahí fue donde detonó esta lesión.

Es por ello que se quita ese rumor de que tenía lesión en la final y por ello no jugó. La mala noticia es que ahora tendrán que seguir el siguiente torneo sin una futbolista tan importante como Bruna y además podrían hacer lo que en su momento con Priscila Flor da Silva, que fue darlas de baja en el torneo para ocupar la plaza.

En síntesis