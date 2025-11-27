Jordan Brewster llegó este torneo Apertura 2025 para reforzar al América Femenil, ante las bajas que hubo por lesión su llegada era buena para la escuadra de Ángel Villacampa. Sin embargo, al cabo de algunos juegos también salió con molestias físicas y los primeros encuentros en los que se le esperaba ver no pudo estar al 100% con la escuadra.

Sin embargo, para el cierre del torneo fue una futbolista clave, que desde luego buscaba el campeonato con el conjunto azulcrema en esta ocasión. Después de cuatro finales perdidas de manera consecutiva, la idea que en este caso pudieran salir victoriosas, pero tampoco se pudo y las Águilas se quedaron con el subcampeonato.

Esta final la perdieron ante Tigres, por lo que hay que recordar que la rivalidad entre estos dos equipos es muy fuerte, incluso se le ha llamado el “clásico”, pero también las cosas en las redes sociales entre aficionados las cosas se ponen intensas cuando ambos clubes se enfrentan y en esta ocasión no fue la excepción puesto que filtraron un video de la jugadora “haciendo berrinche”.

Justo en las Semifinales cuando eliminaron a Chivas, varias jugadoras de las Águilas, entre ellas Brewster celebraron la victoria con mucha efusividad, por lo que ahora que cayeron ante las Amazonas, algunos filtraron los videos de cómo estaban festejando en el duelo anterior y después cómo se comportaron al perder una final más.

La reacción de Jordan Brewster al subcampeonato

En un video que se compartió en rede sociales se puede ver cómo Jordan está celebrando la victoria mandando besos a la tribuna; pero en la Final cuando le entregan la medalla del segundo puesto se la quita de mala manera y además una de las encargadas de entregarlas le extiende la mano para saludarla y ella le hace un gesto grosero, por lo que la exhibieron.

En síntesis

