Allan Saint-Maximin no está pasando por su mejor momento desde que llegó al futbol mexicano. El atacante francés no logró rendir como se esperaba tras la fuerte inversión que realizó América por él en el último mercado de pases, y su nivel dentro del campo quedó lejos de las expectativas que había generado su arribo.

Con el correr de los partidos, el ex jugador de la Premier League comenzó a recibir críticas de gran parte de la afición, principalmente por su irregularidad y la falta de impacto en momentos clave. Ese contexto terminó influyendo en las decisiones del cuerpo técnico en el último compromiso.

Para el partido ante Pachuca, disputado este domingo, André Jardine optó por apostar por Brian Rodríguez desde el inicio y dejó a Saint-Maximin en el banco de suplentes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el francés ni siquiera ingresó en la segunda mitad, quedando completamente al margen del encuentro.

Mientras tanto, y lejos del campo de juego, el jugador dejó un mensaje inesperado en sus redes sociales que no pasó desapercibido y generó todo tipo de interpretaciones. “Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia, era necesario dar la vida para combatirla”, publicó Saint-Maximin, una frase que muchos tomaron como una clara referencia a su situación actual en el club.

¿Cuánto pagó América por Allan Saint-Maximin?

América desembolsó alrededor de 12 millones de dólares para quedarse con el pase del futbolista francés, convirtiéndolo en una de las apuestas más importantes del club en los últimos años. La inversión fue alta y, hasta el momento, el rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado.

Además, según informó Diario Récord, Saint-Maximin percibe más de 4 millones de dólares por año de salario, lo que lo convierte en el jugador mejor pago de la plantilla. Un dato que suma presión a su presente y explica por qué su ausencia y su mensaje en redes generaron tanto ruido en el entorno azulcrema.

