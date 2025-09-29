Efraín Juárez es uno de los protagonistas de la Liga MX que más críticas está recibiendo después de lo que fue la dura derrota de Pumas con América en el Clásico Capitalino. En el caso de Carlos Hermosillo, la leyenda habló tanto en la previa como luego del partido.

Antes del Clásico Capitalino, Carlos Hermosillo expresó que el partido entre América y Pumas ya no es clásico porque los Felinos están en reconstrucción. Asimismo, el ídolo de Cruz Azul criticó a Efraín Juárez por su personalidad y sus actitudes sobre todo fuera de la cancha.

ver también ¿Se va de Pumas UNAM? Revelan la postura de la directiva sobre el futuro de Efraín Juárez

Una vez consumada la derrota de Pumas por 4-1 ante Las Águilas, Carlos Hermosillo compartió un video en sus redes sociales hablando nuevamente sobre Efraín Juárez: “Se los dije, Pumas se comió 4. Me siento orgulloso por lo que logró (Efraín Juárez) en Colombia, pero es un hablador. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, y me incluyo, con una ya nos creemos y nos volamos”.

Publicidad

Publicidad

“No dudo de que sea buen técnico, pero sus conferencias de prensa son un show. Es ridículo. Lo que dices con la boca luego refléjalo en la cancha, cosa que no sucede. Le falta mucho para ser como Javier Aguirre, si es que lo está copiando. Sé tú mismo, no intentes copiar a alguien”, siguió diciendo la leyenda de Cruz Azul.

Tweet placeholder

Por último, Carlos Hermosillo le recomendó al entrenador de Pumas que baje su perfil: “Efraín Juárez, calladito te ves mas bonito. Humildad, bajo perfil. No tengo la menor duda de que eres un buen técnico, pero el show se hace adentro de la cancha, no fuera“.

Publicidad

Publicidad

¿Efraín Juárez se va de Pumas?

A pesar de las derrotas con FC Juárez y América, Efraín Juárez seguirá en el cargo hasta el momento y lo único que podría cambiar el destino del técnico es si no logra clasificar a Pumas ni siquiera para el Play-In del Apertura 2025. Por lo que se le vienen partidos decisivos al entrenador y a su equipo.