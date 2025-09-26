Es tendencia:
Carlos Hermosillo, ídolo de Cruz Azul, usó solo dos palabras para desprestigiar a Pumas UNAM

El máximo goleador en la historia de la Máquina Cementera habló de manera despectiva de los Universitarios en la previa al duelo con América.

Carlos Hermosillo, ídolo de Cruz Azul, habló de manera despectiva de Pumas UNAM
En la previa de lo que será una nueva edición del Clásico Capitalino por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, la capital mexicana se paraliza y todos hacer sus análisis y pronósticos sobre lo que podría dejar el encuentro entre dos clubes con mucha historia y tradición.

Quien calentó la previa, curiosamente, no fue ningún protagonista o referente de alguna de las dos instituciones, América y Pumas UNAM, sino que fue Carlos Hermosillo, ídolo de Cruz Azul, otro conjunto de la capital. El máximo goleador arremetió contra los Universitarios.

Así inició: “¿Es Clásico de verdad? Fue… Pumas tiene la historia y la respeto, pero es al América o André Jardine (a quien le dolería más perder), porque el otro es un equipo como dijo su técnico Efraín Juárez: ‘En reconstrucción, ahora todos quieren venir a jugar a Pumas’ porque llegó él“.

Tweet placeholder

Por otro lado, continuó con su crítica al DT de los Auriazules: “Él debería trabajar en una novela, porque hace muy buen teatro. Siempre hace sus conferencias de prensa que me parecen histriónicas. Como mexicano me siento orgulloso de lo que hizo, pero a mí esta gente, a veces nos dicen ‘¿Por qué no apoyamos a los técnicos mexicanos?’, ¿Cómo los vamos a apoyar? Cómo puedes apoyar a un técnico mexicano que ‘bla, bla, bla’, ¡Juega compadre!“.

Para terminar, dejó en claro que sería una derrota muy dura para los Azulcremas ante sus vecinos y fue muy despectivo al hablar de un equipo tradicional de la Primera División de México: “Por supuesto, perder contra un equipo, no puedo decir que es chico, pero sí medianón, hoy es medianón“.

¿Cuándo juegan América y Pumas UNAM el Clásico Capitalino?

En lo que respecta a la disputa de este compromisos entre dos equipos históricos, se estarán viendo las caras el próximo sábado 27 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes, siendo las Águilas los locales del encuentro.

