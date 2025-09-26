En la previa de lo que será una nueva edición del Clásico Capitalino por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, la capital mexicana se paraliza y todos hacer sus análisis y pronósticos sobre lo que podría dejar el encuentro entre dos clubes con mucha historia y tradición.

Quien calentó la previa, curiosamente, no fue ningún protagonista o referente de alguna de las dos instituciones, América y Pumas UNAM, sino que fue Carlos Hermosillo, ídolo de Cruz Azul, otro conjunto de la capital. El máximo goleador arremetió contra los Universitarios.

Así inició: “¿Es Clásico de verdad? Fue… Pumas tiene la historia y la respeto, pero es al América o André Jardine (a quien le dolería más perder), porque el otro es un equipo como dijo su técnico Efraín Juárez: ‘En reconstrucción, ahora todos quieren venir a jugar a Pumas’ porque llegó él“.

Por otro lado, continuó con su crítica al DT de los Auriazules: “Él debería trabajar en una novela, porque hace muy buen teatro. Siempre hace sus conferencias de prensa que me parecen histriónicas. Como mexicano me siento orgulloso de lo que hizo, pero a mí esta gente, a veces nos dicen ‘¿Por qué no apoyamos a los técnicos mexicanos?’, ¿Cómo los vamos a apoyar? Cómo puedes apoyar a un técnico mexicano que ‘bla, bla, bla’, ¡Juega compadre!“.

Para terminar, dejó en claro que sería una derrota muy dura para los Azulcremas ante sus vecinos y fue muy despectivo al hablar de un equipo tradicional de la Primera División de México: “Por supuesto, perder contra un equipo, no puedo decir que es chico, pero sí medianón, hoy es medianón“.

¿Cuándo juegan América y Pumas UNAM el Clásico Capitalino?

En lo que respecta a la disputa de este compromisos entre dos equipos históricos, se estarán viendo las caras el próximo sábado 27 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes, siendo las Águilas los locales del encuentro.