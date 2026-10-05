En los últimos días tras las derrotas que ha tenido el Club América de Guillermo Almada, la afición comenzó a hablar de nueva cuenta de André Jardine y la posibilidad de regresar al equipo. Y aunque ha sido quizá el mejor equipo de estos tiempos, para Carlos Reinoso, no es el único conjunto al que hay que agradecerle un tricampeonato.

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El equipo histórico del tricampeonato del América

En una entrevista que sostuvo Reinoso con Récord, él comenta que en realidad está muy agradecido porque el brasileño consiguió que las Águilas pudieran obtener algo que hoy en día es muy difícil no sólo para los equipos mexicanos, sino dentro del futbol alrededor del mundo, pero que eso ya se había visto antes en el equipo.

“Yo soy feliz de que el América gane, imagínate ser tricampeón, admiro y quiero a estos chavitos porque lograron algo que nadie pensaba, al señor Jardine desearle para toda su vida lo mejor del mundo, el mejor técnico del América. Pero ya fue tricampeón cuando le ganamos a Chivas, después fueron campeones con el ‘Zurdo’ López, que me ganaron la final a mí con Tampico y después fueron campeones con Vieira”. Carlos Reinoso

Aunque no demerita el trabajo de Jardine, Reinoso apunta a que “tienen muy poca idea de la historia”, planteándose que en el futbol de ahora ya no se fijan en lo complicado de jugar este deporte con limitaciones y contra jugadores que tenían un mayor nivel, por lo que pone cierta atención a que se recuerde también el primer tricampeonato.

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En síntesis