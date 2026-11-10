Tigres busca dar un golpe en la Liga MX y tiene en la mira a Santiago Baños como su próximo director deportivo. Entérate de cómo avanza la gestión.

Este Apertura 2026 podría ser el último torneo de Santiago Baños como presidente deportivo del Club América y es que de acuerdo con la información de Vladimir García de TUDN, el actual directivo del conjunto azulcrema es una de las principales opciones para tomar la dirección deportiva de Tigres tras el fracaso del equipo al no clasificar a la Liguilla.

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De acuerdo con la misma fuente, por parte del conjunto regio ya se habría hecho un primer acercamiento tomando en cuenta que desde hace nueve años que llegó al Nido ha estado presente en las 18 liguillas de manera consecutiva, por lo que sería el elemento ideal para la nueva reestructuración dentro del cuadro de la UANL.

¿Santiago Baños podría dejar el América?

A principios del 2026 se le renovó su contrato con la plantilla azulcrema, aún cuando había rumores de su salida. Incluso, Emilio Azcárraga lo defendió de manera pública en una entrevista con TUDN, respecto a los señalamientos de la afición por traer refuerzos que poco habían aportado. Aún así, su contrato quedó por cuatro años más, es decir, hasta 2030.

Sin embargo, se ha dado a conocer por diversas fuentes que debido a las reestructuraciones internas, donde ya varios elementos han salido del equipo, su continuidad en el equipo no está asegurada. Además, también supuestos cambios en la Federación Mexicana de Futbol podrían abrirle puertas y por ello podría dejar al club.

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Los éxitos de Baños con el Club América

Durante estos nueve años al frente del conjunto de las Águilas, Santiago preserva su lugar en el conjunto debido al tricampeonato, algo que no habían podido lograr sobre todo después de una serie de fracasos nacionales e internacionales. También obtuvo una Campeones Cup, una Copa MX, una Supercopa de la Liga MX y un Campeón de Campeones.

Otro de los logros dentro del proyecto deportivo fue la incorporación de Álvaro Fidalgo, ya que en cuestión de negocio también rindió buen fruto. Lo compraron por lo mínimo al Castellón, después de no jugar en la Segunda División de España y lograron venderlo al Real Betis con una ganancia inesperada respecto a su compra.

Refuerzos fallidos en la era de Santiago Baños

Entre los elementos que fueron criticados por llegar en su gestión están el caso de Nicolás Castillo, Jéremy Ménez, Allan Saint-Maximin, Víctor Dávila, Raúl Zúñiga, Juan Otero, Javairo Dilrosun y Néstor Araujo, por mencionar algunos. Además, no pudo concretar algunos fichajes de Sudamérica por mucho tiempo por un veto y en este último semestre no consiguió cerrar los fichajes de Nelson Deossa y Luis Chávez.

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Estos dos último en caso de irse a Tigres podrían ser una opción real para trabajar desde ese nuevo cargo. Finalmente, otro de los fracasos que ha tenido Baños en los últimos años con el cuadro americanista son los torneos internacionales como no asistir al Mundial de Clubes y después de ser el más ganador en Concachampions, ya no estar tan frecuente en esta competencia.

¿Qué otras opciones tiene Tigres?

Dentro de los hombres del América, los regiomontanos estarían buscando no sólo a Santiago Baños, sino también en el radar tienen a Pável Pardo, Ricardo Peláez y Héctor González Iñárritu. Mientras que entre las demás opciones aparecen Jorge Domene y André Pierre-Gignac; por lo que entre ellos podría estar el directivo final.

En síntesis

Santiago Baños es opción principal para la dirección deportiva de Tigres en 2026.

es opción principal para la dirección deportiva de Tigres en 2026. Contrato hasta 2030 con América, renovado a principios del 2026 por cuatro años.

con América, renovado a principios del 2026 por cuatro años. Tricampeonato y 18 liguillas consecutivas destacan en sus nueve años de gestión.