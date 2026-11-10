¿Qué opciones tendría América para reemplazar a Santiago Baños?

Ante el interés de Tigres por llevarse a Santiago Baños como director deportivo, estas opciones les quedarían en Coapa para la presidencia deportiva.

En las últimas horas se ha confirmado el interés de Tigres por fichar a Santiago Baños como su director deportivo. Su llegada al conjunto de la UANL representaría su salida del Club América y un hueco importante por llenar en la plantilla tomando en cuenta que en 9 años consiguió un tricampeonato y estar presente en las 18 liguillas consecutivas.

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¿Quiénes podrían ocupar el puesto de Santiago Baños en América?

Es por esta razón, que dentro del equipo azulcrema la opción sería buscar entre los hombres de confianza del plantel y que en algún momento han sido parte del proceso americanista. Los nombres que suenan por ahora serían el de Pável Pardo, Yon de Luisa, Alfredo Tena, Daniel Brailovsky y Santiago Solari como opciones.

En el caso de “El Bebé” ha mencionado ya en anteriores ocasiones su deseo de ser directivo en la Liga MX y qué mejor que en el conjunto azulcrema. Aunque también es uno de los sondeados por Tigres, por lo que si los de la UANL se van por Baños, seguramente buscaría tomar ese puesto en el Nido; un equipo en el que fue Leyenda.

Yon, ha sido parte anteriormente del conjunto de Coapa como presidente y vicepresidente operativo en el periodo de 2005 a 2012. El “Capitán Furia” es quizá uno de los más solicitados por la afición, ya que estuvo al mando de las Fuerzas Básicas de la plantilla y ha seguido su camino de preparación en España con la intención de tomar un rol tan importante como éste.

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El “Ruso” es un hombre casa, jugó y levantó títulos con las Águilas tanto de jugador, como de director técnico. Esta podría ser una oportunidad para tomar las riendas desde otro sector. Y finalmente está Solari, quien actualmente es director de futbol en el Real Madrid, aunque suena complicado que deje ese puesto, sería una opción con demasiada preparación para el América.

En síntesis