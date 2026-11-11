Los primeros 2 fichajes de Santiago Baños en Tigres

De acuerdo con la información de TUDN, Santiago Baños es uno de los directivos que han sondeado desde Tigres para ser el nuevo director deportivo de la escuadra felina. La noticia ha generado polémica desde la afición delClub América hasta los seguidores del conjunto regio, ya que hay opiniones divididas al respecto.

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Sin embargo, todo pone a pensar que el proyecto que estaba intentando implementar en Coapa ahora lo llevaría al equipo de la UANL en caso de que se concretara su llegada y entre estos planes estaba la incorporación de dos jugadores que actualmente estaban en Europa y que querían cerrar para el América de Guillermo Almada.

¿Baños llegaría a Tigres con posibles refuerzos europeos?

De acuerdo con lo mencionado por el propio Baños, aseguró que intentaría que Nelson Deossa y Luis Chávez se concretaran como refuerzos del América, pero con este posible movimiento podría jugar las piezas a su favor y ahora convencerlos de ir al conjunto de Tigres, aún con el pasado del colombiano en Rayados.

Aunque todo indica que por el tiempo que ambos estuvieron en Pachuca, la solicitud de ficharlos en el Nido vendría expresamente desde el estratega, puesto que ya conoce sus cualidades, pero sería él el encargado de sellar los refuerzos, por lo que es una posibilidad. Por el momento, lo primero que se tendría que concretar sería su llegada.

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Hay que mencionar que en el caso de Deossa, Baños mencionó que no pagarían lo que pedían por él, pero en Tigres seguramente no habría problema con ello. Mientras que con Luis se mencionó que ya estaba todo, pero al final tuvieron una situación con su actual equipo en Rusia y terminó por no darse, por lo que de cierta manera estaban ya encaminados.

En síntesis