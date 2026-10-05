¿Lo obligaron? Brian Rodríguez confiesa porqué no se fue del América

En los últimos días del mercado de fichajes de verano, uno de los nombres que sonó también para salir del Club América era el de Brian Rodríguez, el uruguayo había tenido buen torneo y fue una pieza fundamental para el arranque del Apertura 2026, por lo que no deseaban que saliera de la plantilla, por lo menos en este semestre.

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Todo había estado encaminado a que el “Rayito” fuera el nuevo jugador del Cruzeiro de Brasil, pero fue el mismo conjunto quien terminó por notificar que las negociaciones se habían pausado y que ahora el jugador de las Águilas ya no estaría en su equipo, pero en ese momento no se confirmó lo que en realidad había pasado.

¿Por qué no se fue Brian Rodríguez?

Fue hasta hoy en una entrevista con El Universal Deportes, que el propio jugador azulcrema mencionó que fue Emilio Azcárraga quien lo convenció de quedarse: “Fue así tal cual, me comentó sobre el proyecto, que era muy importante, no quería que me fuera ahora y a uno como jugador, de recibir ese tipo de mensajes del dueño del equipo para mí fue clave, era una posibilidad muy linda de irme, pero por suerte arreglamos el quedarme y ser más feliz acá”.

Brian mencionó también que el equipo azulcrema ha sido clave para su crecimiento personal y profesional, por lo que la propuesta del dueño no la pensó más y decidió permanecer en la plantilla de Guillermo Almada; la importancia que tiene el club en su vida también formó parte de su decisión por quedarse.

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“Llegar acá y recibir el cariño de toda la gente, convertirme en el jugador que me convertí, las personas también me ayudaron muchísimo en todos los sentidos. Para mí significa mucho. Llegar a México con todas las dudas que llegué, porque era muy joven. Llegar a un equipo como el América, muy grande, muy grande era todo un reto. Hoy en día mirar para atrás y ver todo lo que logramos para mí significa muchísimo”. Brian Rodríguez para El Universal Deportes

En síntesis