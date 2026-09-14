¿Cuándo jugarán los últimos 3 refuerzos del América?

El pasado fin de semana, el Club América recibió en el Estadio Azteca a Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Bueno, como sus tres últimos refuerzos para el Apertura 2026. Sin embargo, ninguno pudo sumar minutos en el Clásico Joven ante Cruz Azul y salieron con una derrota. Es por esta razón que la afición se pregunta cuándo jugarán.

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Hasta el momento, el fichaje que más se ha tardado en debutar fue Miguel Borja, el delantero tenía que hacer trabajo físico para poder acoplarse al equipo y en los pocos minutos que le dio Guillermo Almada, el jugador concretó su primera anotación. En el caso de Óscar Perea y Edwin Cerrillo, ya han tenido momentos con esta camiseta.

¿Cuándo debutan los 3 refuerzos?

A la espera de conocer la situación de estos tres elementos, corrió el rumor por parte de Récord, que Álvarez estaba lesionado por su tema de pubalgia, aún cuando Santiago Baños ya lo había negado. Fueron los mismos que comentaron que no estaría disponible para el Clásico Nacional ante Chivas porque en España “estaba entre algodones” por su molestia.

Sin embargo, fue Julio Ibáñez de TUDN quien dio a conocer que Carlos estaba listo para su debut ante los rojiblancos. En el caso de Bueno y Ramos ambos futbolistas están trabajando a doble sesión, pero este lunes se ausentaron por la tarde, ya que volaron para poder hacer su trámite de visa de trabajo, por lo que mañana estarían de vuelta.

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Aunque sería clave que ya pudieran estar registrados para el Clásico, la misma fuente confirma que no es muy seguro que vayan de inicio para el siguiente duelo y se ve complicado que puedan estar en este duelo, aunque mucho dependerá de la decisión que tome Almada respecto al avance que vea en la semana.

En síntesis