¿Cuánto cuesta Brian Rodríguez? América podría estar regalando a uno de sus mejores jugadores

La salida de Brian Rodríguez del América se convirtió en una de las negociaciones más tensas del mercado de pases mexicano. El extremo uruguayo busca cambiar de aire tras su paso por las Águilas, pero las diferencias entre la directiva azulcrema y los clubes interesados trabaron su transferencia. Con varios equipos al acecho, la continuidad del atacante en el Nido tiene un futuro incierto.

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Este es el valor de mercado de Brian Rodríguez

El debate principal pasa por la cotización del futbolista charrúa y la cifra que pretende recibir la dirigencia para dejarlo ir. Actualmente, el valor de mercado de Brian Rodríguez ronda los 8 millones de euros (casi 9 millones de dólares), una cifra que lo ubica entre los jugadores más valiosos de todo el plantel azulcrema. Aceptar un traspaso por debajo de ese número significaría regalar a una de las piezas más desequilibrantes del equipo.

La propuesta más firme llegó desde Brasil por parte del Cruzeiro, club que ofreció cerca de 10 millones de dólares para cerrar el fichaje. Aunque esa negociación se frenó por desacuerdos en los tiempos institucionales, ese monto demostró que en el mercado sudamericano valoran al uruguayo por encima de su precio de lista. Malvenderlo ahora por una cantidad menor representa un mal negocio para el patrimonio americanista.

Brian Rodríguez podría irse pronto de América. (GETTY IMAGES)

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A pesar de ese freno, las opciones para el atacante no faltan y Vasco da Gama apretó el acelerador para intentar quedarse con sus servicios. Sumado a eso, el jugador cuenta con sondeos de clubes de la Premier League, los Países Bajos, Rusia y Arabia Saudita. La amplia lista de candidatos confirma que el delantero tiene mercado de sobra para salir por una suma acorde a su jerarquía.

La dirigencia encabezada por Santiago Baños tiene que tomar una decisión definitiva en los próximos días para no perder dinero en la operación. Dejar ir a un futbolista de Selección por un costo bajo resulta un error innecesario para el proyecto deportivo de las Águilas. El América debe plantarse en la mesa de negociación para cobrar lo que realmente vale su figura o retenerlo seis meses más en el plantel.

En síntesis

Brian Rodríguez busca salir de América pero su cotización traba la transferencia.

busca salir de América pero su cotización traba la transferencia. El valor de mercado del atacante ronda los 8 millones de euros .

. Cruzeiro ofreció 10 millones de dólares para cerrar el fichaje.