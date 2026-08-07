Hirving Lozano jugará este semestre en el LA Galaxy a préstamo y tendría un nuevo compañero con mucha trayectoria.

Después de su mal paso en San Diego FC una vez que se peleó con el entrenador Mikey Varas, Hirving Lozano finalmente pudo encontrar un nuevo equipo. El mexicano jugará este semestre en LA Galaxy, uno de las instituciones más históricas de la MLS.

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‘Chucky’ será presentado este viernes y buscará aportar al LA Galaxy cuanto antes. El extremo llega a préstamo e intentará convencer a su nuevo equipo de que lo compren. Por otra parte, un excompañero de Lionel Messi en Barcelona estaría a punto de sumarse al plantel.

De acuerdo a la información revelada por Matteo Moretto del Diario MARCA, Sergi Roberto y LA Galaxy están negociando para concretar la llegada del centrocampista español.

Todo indica que en las próximas horas se va a cerrar el fichaje. Sergi Roberto jugó los últimos dos años en el Como de Italia, pero antes estuvo más de 10 temporadas en el Barcelona y fue compañero de Lionel Messi, Iniesta, Xavi y Neymar, entre otras estrellas.

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Sergi Roberto en el Como de Italia (Getty Images)

Sergi Roberto se reencontraría en LA Galaxy con Riqui Puig, con quien también jugó en el Barcelona. El conjunto californiano está 12° en la Conferencia Oeste y necesita empezar a ganar para clasificarse a los Playoffs de la MLS y esperan que Hirving Lozano y Sergi Roberto tengan un impacto inmediato para ayudar a cumplir este objetivo.

¿Cuándo podría debutar Chucky Lozano?

El próximo partido del LA Galaxy es este sábado ante Houston Dynamo y parece difícil que ‘Chucky’ esté disponible. El mexicano podría sumar sus primeros minutos con su nuevo equipo el próximo miércoles en el juego ante San Jose Earthquakes.

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En síntesis