¿Enzo Fernández es uno? Otros centrocampistas que podría buscar el Real Madrid si se queda sin Rodri

Rodri le bajó el pulgar al Real Madrid porque su deseo es jugar en el Barcelona, aunque su salida del Manchester City todavía no se cerró. Este rechazo dejó plantada a la dirigencia Merengue, que ahora tiene que salir a buscar alternativas en el mercado de pases para reforzar el medio del campo. Con el español casi descartado, la Casa Blanca ya maneja una lista corta con tres nombres de peso para ocupar ese lugar.

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Los posibles elegidos por el Real Madrid ante la negativa de Rodri

La primera opción que vuelve a sonar con fuerza en la Casa Blanca es Enzo Fernández, el volante argentino de 25 años que ya estuvo en el radar del Madrid. Con contrato en Inglaterra hasta 2032, su salida no va a ser nada fácil ni barata, ya que Chelsea no lo va a dejar ir por menos de 100 millones.

Otro que aparece en la carpeta madridista es Nicoló Barella, una de las grandes figuras del Inter de Milán. El mediocampista italiano de 29 años siempre gustó en la capital española por su entrega y su dinámica dentro de la cancha. Barella renovó hace poco su vínculo con el club italiano hasta 2029, así que la negociación requeriría una oferta muy pesada que supere los 60 millones de euros para convencer a los italianos.

Nicoló Barella podría ser uno de los apuntados por el Real Madrid. (GETTY IMAGES)

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El tercer candidato de la lista es Vitinha, el dueño del balón en el París Saint-Germain. El portugués de 26 años demostró una evolución enorme en Francia y se convirtió en una pieza clave para su equipo, lo que despertó el interés del Madrid tras varios seguimientos. El problema es que el PSG no tiene ninguna necesidad de venderlo y su contrato vence en 2029, por lo que su precio de salida rondaría tranquilamente los 100 millones.

El Real Madrid sabe que no la tiene fácil porque ninguno de estos tres jugadores va a salir barato ni se va a resolver rápido. La negativa de Rodri complicó los planes de la directiva, que ahora debe decidir en cuál de estas tres figuras va a poner todo el dinero. Los próximos días van a ser claves para saber por cuál de estos nombres comienza la negociación formal.

En síntesis

Rodri Hernández rechazó al Real Madrid por su deseo de jugar en el Barcelona.

rechazó al Real Madrid por su deseo de jugar en el Barcelona. El Real Madrid evalúa a Enzo Fernández , Nicoló Barella y Vitinha como alternativas.

, Nicoló Barella y Vitinha como alternativas. La salida de Enzo Fernández del Chelsea requeriría una oferta superior a 100 millones.