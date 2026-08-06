América debuta en la Leagues Cup 2026 frente a San Diego FC y los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión abierta como por distintas plataformas de streaming.

Este jueves continúa la actividad de la Leagues Cup 2026, torneo en el que los equipos de la Liga MX se enfrentan a los clubes de la MLS con el objetivo de sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

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Hasta el momento, el rendimiento de los representantes del futbol mexicano ha dejado mucho que desear, ya que varios de ellos no han estado a la altura de las circunstancias y comenzaron el certamen con resultados negativos que complican su clasificación.

Ahora será el turno del Club América, que desde las 20:00 horas de la Ciudad de México recibirá a San Diego FC en el Estadio Azteca, en lo que será su primera presentación en esta edición de la Leagues Cup. Los dirigidos por Guillermo Almada quieren empezar el torneo con el pie derecho ante su afición.

A continuación, te dejamos los distintos canales para ver el partido de Las Águilas. Los aficionados tendrán la oportunidad de seguir el encuentro tanto por televisión abierta como por señales de paga y streaming.

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América vs. San Diego: canales para verlo por TV abierta y de paga

El debut del Club América en la Leagues Cup 2026 podrá verse por televisión abierta a través de Canal 9 e Imagen Televisión, dos opciones para que los aficionados sigan el encuentro sin costo.

Además, quienes prefieran verlo por señales de paga también podrán hacerlo mediante TUDN, mientras que Apple TV, plataforma que posee la mayor parte de los derechos de transmisión de la Leagues Cup, ofrecerá el partido vía streaming para sus suscriptores.

En sintesis

Club América debuta ante San Diego FC a las 20:00 horas en el Azteca.

debuta ante San Diego FC a las 20:00 horas en el Azteca. Canal 9 e Imagen Televisión transmitirá gratis el partido del Club América en México.

transmitirá gratis el partido del Club América en México. TUDN y Apple TV emitirán la transmisión en televisión de paga y streaming.