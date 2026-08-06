Entérate todos los resultados del jueves en la competición y los puestos actualizados de cada grupo.

¡Se acabó la fecha! Este jueves 6 de agosto se puso fin a la 1° jornada de la Leagues Cup 2026, con el desarrollo de los compromisos restantes de la apertura. Los seis encuentros que han tenido lugar esta tarde y noche completaron los estrenos y todos los equipos conocen su escenario de cara a lo que viene.

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Durante el transcurso del jueves, de lo más importante han sido los triunfos de Cruz Azul y América, que al igual que Toluca comenzaron con el pie derecho en el torneo. Considerando que los mexicanos compiten entre sí por las plazas de clasificación, cada punto es trascendental en la tabla de posiciones para los clubes de Liga MX.

Todos los resultados del jueves en la Leagues Cup 2026:

Estos fueron los marcadores finales de cada uno de los partidos que se llevaron a cabo durante la programación de hoy en el torneo entre Liga MX y MLS:

New York City 2-0 Santos Laguna, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison.

Goles: Gray y Cavallo (N).

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Cruz Azul 1-0 Philadelphia Union, en el Subaru Park de Chester.

Goles: José Paradela (C).

Austin FC 2-0 Xolos, en el Q2 Stadium de Texas.

Goles: Rosales y Gallagher (A).

Chicago Fire 2-0 Necaxa, en el SeatGeek Stadium de Bridgeview.

Goles: Dean y Gutman (C).

América 3-1 San Diego FC, en el Estadio Azteca de CDMX.

Goles: Rodríguez, Sánchez y Violante (A), Bombino (S).

Portland Timbers 5-2 Puebla, en el Providence Park de Oregon.

Goles: Lassiter x2, Bassett x2, Costa (PO), Mustre y Gómez (PU).

Morita no pudo evitar la derrota de Xolos [Foto: Leagues Cup]

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¿Quiénes lideran la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026?

Consumada la jornada 1 de la fase de liga, Toluca y Portland Timbers encabezan sus respectivas tablas. En el caso de los ‘Diablos Rojos’, se ubican en el 1° lugar de la zona de equipos mexicanos, con 3 puntos y diferencia de gol +3. Por el lado de los ‘Leñadores’, se colocan en el 1° puesto de la zona de clubes estadounidenses, con 4 unidades y diferencia de gol +3 también.

La tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras el jueves: