El especialista en mercado de pases contó la verdad sobre el futuro del delantero de Central.

La ventana de transferencias de verano del Club América no se encuentra cerrada y está el camino allanado para el desembarco de nuevos refuerzos en los próximos días. Jaminton Campaz es el gran sueño de las autoridades para darle un salto de calidad a la plantilla que conduce Guillermo Almada para esta segunda mitad de año.

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Con el correr del jueves, algunos reportes desde Coapa apuntaban a que el pase del futbolista estaba caído por presuntas diferencias económicas entre ambas instituciones. No obstante, César Merlo aseguró que la negociación sigue en pie y reveló los pasos a seguir para que las ‘Águilas’ puedan acercarse a cerrar el fichaje del colombiano.

En este sentido, el especialista en mercado de pases manifestó en su último stream que, de momento, Rosario Central rechazó dos ofertas del América. La última de ellas fue por 6 millones de dólares, cifra que no satisfizo las pretensiones del equipo argentino que es dueño de Jaminton Campaz. Eso sí, no le cerraron las puertas.

Para poder ilusionarse con adquirir al extremo cafetero, CLM confesó que “si las Águilas se estiran a 7 millones, el pase puede hacerse” y Rosario Central aceptaría esas condiciones. Es decir, si la dirigencia del Club América eleva una tercera propuesta agregando un millón de dólares, se podría acordar el traspaso de Jaminton Campaz.

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Por otra parte, César Merlo anticipó un detalle que se vuelve fundamental dentro de las conversaciones entre el Club América y Rosario Central por el extremo izquierdo. El cuadro azulcrema le ofrece un contrato con el doble de salario respecto a lo que está cobrando en Argentina, y acorde a las posibilidades del equipo de la Liga MX.

En este escenario, Jaminton Campaz está presionando a la directiva de Central para que le suelte rienda y llegue a un entendimiento pronto con sus pares del Club América. César Merlo fue firme en que el colombiano “está desperado” por irse a México y jugar para las Águilas en este Apertura 2026 donde el equipo está líder de la tabla.

Campaz ‘se muere’ por jugar en el América [Foto: Getty]