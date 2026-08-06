La alineación estelar del Barcelona con la llegada de Rodri

El reciente campeón del mundo querría regresar a su país para vestirse de Culé.

El mercado de fichajes del Barcelona dio un giro inesperado tras conocerse el deseo expreso de Rodri Hernández de vestir la playera azulgrana para la próxima temporada. El mediocampista español tiene contrato vigente con el Manchester City hasta 2027, pero proyecta su salida de Inglaterra con destino al Camp Nou.

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Con el interés del Real Madrid completamente descartado, la dirigencia catalana observa una oportunidad única para sumar al mejor volante central del planeta, aunque por el momento no existe una oferta formal sobre la mesa.

De concretarse la operación en las próximas horas, el futbolista madrileño encajaría como la pieza definitiva para reconstruir la estructura táctica del equipo. Ante la severa lesión de Frenkie de Jong y el descarte de alternativas de bajo costo como Azzedine Ounahi, Rodri asumiría el eje del mediocampo con las características históricas que tanto valora la afición Culé.

Rodri podría reforzar al Barcelona en este mercado de fichajes. (GETTY IMAGES)

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La alineación completa de Barcelona con Rodri titular

En este nuevo esquema estelar, el triángulo de la zona media quedaría conformado por Rodri en el pivote defensivo, escoltado por Pedri y Dani Olmo. El despliegue físico y la visión de juego de Pedri encontrarían el respaldo idóneo en la contención, mientras que Olmo funcionaría como el nexo creativo directo entre los volantes y la línea ofensiva.

El resto de la formación mantendría un bloque defensivo sólido con Joan García en la portería, acompañado en la zaga por Joao Cancelo, Ronald Araújo, Pau Cubarsí y Alejandro Balde. La mezcla de velocidad por las bandas y firmeza en la cúpula central le daría un sostén confiable al planteamiento del entrenador.

El frente de ataque completaría un once repleto de dinamismo y desborde para finalizar las jugadas generadas desde la medular. Con Raphinha por izquierda, Ferran Torres como referencia de área y Lamine Yamal desequilibrando por la derecha, el tridente ofensivo contaría con el abastecimiento ideal para explotar los espacios.

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En síntesis